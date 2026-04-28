Presidente de LaLiga pide sanción máxima para Esteban Andrada; ‘de varios meses’

Javier Tebas, presidente de LaLiga, se mostró crítico con el puñetazo que dio el portero del Monterrey, Esteban Andrada, y pidió sanción máxima que no sólo se debe de ir a 12 partidos, sino que varios meses sin jugar.

“Me parece una auténtica barbaridad y la sanción debería ser lo máximo posible. Parece ser que el reglamento habla de solo, solo de 12 partidos, cuando realmente tenía que ser la sanción de varios meses sin poder jugar”, dijo Javier Tebas sobre la acción del portero de 35 años.

En la derrota del Zaragoza por 1-0 ante el Huesca en el derbi aragonés del pasado domingo, Esteban Andrada fue expulsado por empujar a Jorge Pulido y acto seguido lo agredió con un puñetazo.

Sin un castigo oficial, se habla de un periodo de entre 10 y 15 duelos de suspensión, además de su roja por expulsión. El préstamo del portero termina este verano y si se da la sanción de dos dígitos, Esteban Andrada podría pagar, parte de su sanción, con lo Rayados de Monterrey.

En LaLiga Hypermotion, faltan cinco partidos para que termine la temporada regular, donde el Zaragoza está en puestos de descenso.

Germán ‘Mono’ Burgos y Hristo Stoichkov (pisar a un árbitro) son algunos de los jugadores que fueron sancionados con 12 partidos.

Tras la acción, Esteban Andrada se dijo muy arrepentido, aceptó que no es una buena imagen para nadie y pidió perdón a Jorge Pulido.

“No es una buena imagen para nadie. Fue una situación límite, me salí de contexto y reaccioné de esa forma. No es una buena imagen para el club, para la gente y para un profesional, como lo soy yo. No lo volveré a hacer porque sé que soy una persona pública, un profesional de muchos años de carrera”, indicó.