Serenata a Ecuador en el Mundial: “síntoma de aficiones tercermundistas”, según Alarcón

La ‘serenata’ que le hicieron algunos aficionados mexicanos a la selección de Ecuador previo al duelo de Dieciseisavos de final del Mundial 2026, sigue teniendo ecos. Para el periodista Javier Alarcón, este hecho lo consideró como “aficiones futboleras tercermundistas”.

En la noche de este lunes, aficionados mexicanos hicieron ruido en el hotel donde se concentra la selección de Ecuador en la Ciudad de México con la intención de incomodar a los seleccionados sudamericanos.

La FEF presentó un reclamó a la organización del Mundial por acciones extrafutbolísticas Reuters

“Las ‘serenatas’ para ‘alterar’ al adversario, es un síntoma muy evidente de las aficiones futboleras tercermundistas”, indicó en redes sociales.

La “serenata” no fue bien vista en el país sudamericano. La Federación Ecuatoriana de Futbol (FEF) envió un reclamo a la organización del Mundial por “algunas acciones extrafutbolísticas acontecidas en la previa del partido”.

Después, la FEF consideró las acciones como antideportivas y que responderá en la cancha Reuters

“Este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un mundial de futbol debería representar”, señaló la FEF.

La Federación consideró estas acciones como antideportivas y aseguró que responderá en la cancha.

¿DÓNDE VER EL MÉXICO VS ECUADOR DEL MUNDIAL 2026?

- Canal 5.

- Canal 7.

- TUDN.

- Vix.

Si México avanza a los Octavos de final del Mundial 2026, enfrentará al ganador del cruce entre Inglaterra y Congo, que se jugará este miércoles a las 10 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México.