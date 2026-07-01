La locura del ¿Y si sí?: Boletos para ver al Tri en Miami se disparan hasta los 600 mil pesos

A la par de que la Selección de Inglaterra caía en el transcurso de la segunda mitad de su duelo de dieciseisavos de final ante la República Democrática del Congo , el sitio autorizado de reventa Stub Hub enloquecía con la subida de precio en los boletos para el potencial partido de la Selección Mexicana en Miami en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

El voraz mercado de oferta y demanda operando en la sinfonía que ha tomado fuerza del ¿Y si sí? que ha acompañado al equipo mexicano desde que comenzó un viaje sin igual en su historia en este Mundial, en el que lleva un paso perfecto de cuatro triunfos luego de sus redondas exhibiciones en la Ciudad de México y en Guadalajara.

El sitio de reventa de boletos ya tiene entradas para el potencial juego de México en cuartos de final en 600 mil pesos. Captura de pantalla

¿Cuánto costaban los boletos más caros para el potencial juego de México en Miami?

La Selección Mexicana se alista para disfrutar de su último partido en este Mundial, que organiza junto con Estados Unidos y Canadá, el domingo en el Estadio Ciudad de México, donde ha vencido en sus tres partidos, el más reciente el martes 30 de junio por 2-0 ante Ecuador.

Con este contexto y la derrota parcial inglesa ante los congoleños, llevaron los precios de ventas de entradas hasta más 600 mil pesos, una locura pensando de que no se conocen a los rivales del partido. La ley del mercado en su màs pura expresión.

La locura por el Tricolor ha desbordado al Mundial

La afición mexicana se ha desbordado con cada nueva victoria de la Selección Mexicana, que está disfrutando de la mejor actuación en su historial en Mundiales, en el que todavía no acepta un gol en contra y ha sido muy superior a su rival.

El duelo del domingo, para el que las entradas ya se dispararon de precio, será el último partido del Tri en territorio nacional y el resto del recorrido de los potenciales cuartos de final, semifinales y final serán en sedes estadounidenses, por lo que los tenedores de boletos de esos potenciales juegos donde llegue el Tri, se aprovechan de la pasión para hacer más que un negocio con la reventa de los boletos.