¿Quién es Paul Monaghan, el gurú de Red Bull que Cadillac y Checo Pérez quieren?

El éxodo de personal clave dentro de las filas de Red Bull Racing sumará un nuevo capítulo luego de que medios han señalado que Paul Monaghan, actual ingeniero jefe de ingeniería de autos de la escudería de Milton Keynes, tiene todo acordado para incorporarse a las filas de Cadillac en la Fórmula 1 y reunirse con uno de sus antiguos pilotos: Sergio "Checo" Pérez.

A pesar de que el movimiento está prácticamente cerrado, Monaghan todavía no presenta su renuncia formal ante la escudería austriaca, cumpliendo sus funciones habituales durante este fin de semana en el Gran Premio de Austria y se espera que se mantenga así en Inglaterra, esto según informa el portal Motorsport.com.

Para Red Bull, este movimiento representa otra baja en su estructura técnica superior, sumándose a las salidas previas de figuras como Adrian Newey, quien llegó a Aston Martin a mediados del 2025. La partida de Monaghan ocurre en medio de una reestructuración interna del equipo, situación que genera atención en el entorno de Max Verstappen respecto al rumbo técnico de la organización.

Por su parte, Cadillac continúa con su estrategia de reclutamiento enfocado en personal operativo de escuderías con base en el Reino Unido para consolidar su estructura de pista, siendo este ingeniero una pieza sumamente codiciada por su experiencia ganadora.

Checo Pérez afrontó diversos problemas en las dos prácticas del viernes en Austria. REUTERS

¿Quién es Paul Monaghan y por qué lo quieren Checo Pérez y Cadillac?

Paul Monaghan comenzó su trayectoria en la Fórmula 1 en el año 1990 con el equipo McLaren, incorporándose al departamento de ingeniería poco después de concluir sus estudios de maestría en ingeniería mecánica. En sus inicios dentro de la escudería de Woking, desempeñó funciones como ingeniero de datos, colaborando con los pilotos Ayrton Senna, Gerhard Berger y David Coulthard, además de coincidir por primera vez con Adrian Newey.

En el año 2000, Monaghan se trasladó a Benetton, estructura que posteriormente se transformó en Renault. Durante ese periodo, ejerció como ingeniero de carrera del británico Jenson Button y, más tarde, trabajó junto a Fernando Alonso, acompañando al piloto español en la obtención de su primera victoria en la categoría durante el Gran Premio de Hungría en 2003.

Tras un breve periodo en el equipo Jordan, Monaghan se unió a Red Bull Racing a finales de 2005, inicialmente bajo el cargo de director de ingeniería de carreras y pruebas. Con el paso del tiempo, asumió el puesto de ingeniero jefe de ingeniería del auto, convirtiéndose en uno de los pilares técnicos detrás de los campeonatos del equipo y en un aliado estratégico ideal para el nuevo proyecto de Cadillac y Checo Pérez.