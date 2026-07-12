"Nos costó una buena lana": Jorge Hank Rhon revela lo que sacrificó Xolos para recibir a Irán

La llegada de la selección de Irán a Tijuana se convirtió en una de las historias más particulares de la Copa del Mundo 2026. El conjunto asiático tenía previsto instalar su campamento de entrenamiento en Arizona, pero el estallido de la guerra con Estados Unidos cambió por completo sus planes y obligó a buscar una sede alternativa fuera de territorio estadunidense.

Aunque el representativo iraní recibió autorización para ingresar a Estados Unidos y disputar sus partidos del Mundial, no podía permanecer en ese país entre un encuentro y otro, por lo que debía llegar, jugar y abandonar territorio estadounidense. Fue entonces cuando surgió la posibilidad de establecer su campamento base en Tijuana, utilizando las instalaciones de Xolos.

La propuesta fue presentada a la FIFA, que inspeccionó y aprobó el Estadio Caliente y el Centro Xoloitzcuintle como sede oficial de entrenamiento, convirtiendo a la frontera bajacaliforniana en el hogar temporal de la selección iraní durante el torneo.

Detrás de esa operación hubo un costo importante para el club fronterizo. De acuerdo con Jorge Hank Rhon, propietario de Xolos, la renta pagada por la delegación iraní no alcanzó para compensar las afectaciones que sufrió la institución.

Realmente a nosotros nos costó una buena lana. Sí pagaron una renta, pero esa renta significó que el primer equipo y las categorías de fuerzas básicas no pudieran entrenar con normalidad. Al final, los costos fueron mayores a lo que recibimos", explicó.

Xolos modificó toda su operación.

La presencia de Irán obligó a modificar por completo la actividad cotidiana del club, pues no solamente el primer equipo dejó de utilizar con normalidad sus espacios de entrenamiento, sino también las distintas categorías de fuerzas básicas.

Pese a ello, Hank Rhon aseguró que nunca dudaron en apoyar la operación, ya que el objetivo era respaldar a México como país anfitrión de la Copa del Mundo y permitir que una parte de la fiesta mundialista también llegara a Tijuana.

Al final de cuentas de lo que se trataba era de México como anfitrión, pues que fuera anfitrión. Y la anfitrionía se venía hasta Tijuana, qué padre", señaló.

El empresario también destacó que la aprobación de la FIFA representó un reconocimiento a la infraestructura del club, al confirmar que sus instalaciones cumplían con todos los requisitos para albergar a una selección participante en el torneo.

"Qué padre que la FIFA lo aprobara, que dijera: 'Es un estadio que sí cumple con las expectativas, que sí cumple con lo que se necesita'", comentó.

Irán se fue satisfecho con Tijuana

Más allá del aspecto deportivo, Jorge Hank Rhon aseguró que tanto los futbolistas como la directiva de la selección iraní quedaron satisfechos con la atención recibida durante su estancia en la ciudad fronteriza.

"Ellos se fueron muy contentos y la directiva de ellos también. Tuvieron muy buen trato, no nomás de Xolos, no nomás de Caliente, sino de todo Tijuana", concluyó.

La concentración de Irán terminó convirtiéndose en uno de los episodios más singulares del Mundial 2026, al surgir como una solución de emergencia derivada del conflicto entre ese país y Estados Unidos, mientras que Xolos asumió el costo de abrir sus instalaciones para que la selección pudiera mantener su preparación durante la competencia.