Sebastián Córdova, canterano del América, debuta con Pumas en C.U.

Sebastián Córdova tuvo sus primeros minutos como jugador de Pumas. El mediocampista mexicano fue titular en el partido amistoso frente al América de Cali, disputado en el Estadio Olímpico Universitario como parte del Pumas Fan Fest, evento con el que el conjunto auriazul se presentó ante su afición antes del inicio de la temporada 2026-2027.

El encuentro marcó el debut de Córdova con la camiseta universitaria y el inicio de una nueva etapa en su carrera, luego de haber pasado por Necaxa, América, Tigres y Toluca.

Además, fue su primera aparición en Ciudad Universitaria como futbolista auriazul, un escenario al que llega después de haber construido buena parte de su trayectoria en clubes que, en distintos momentos, fueron rivales del conjunto universitario.

Del América a Pumas: el recorrido de Sebastián Córdova

Aunque Sebastián Córdova se formó en las fuerzas básicas del América, su debut en la Liga MX llegó con Necaxa.

El mediocampista estuvo cedido con los Rayos entre 2018 y 2019, periodo en el que disputó su primer partido en el máximo circuito. Su presentación se dio el 4 de agosto de 2018, durante la jornada tres frente a Lobos BUAP, cuando Marcelo Michel Leaño le dio la oportunidad de estrenarse como profesional.

Antes de consolidarse en Primera División, también militó con Alebrijes de Oaxaca.

Tras finalizar su préstamo, regresó al América, donde logró afianzarse en el primer equipo, portar el dorsal 10 y convertirse en uno de los futbolistas más destacados del club.

Durante esa etapa también formó parte de la Selección Mexicana que conquistó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Posteriormente fue transferido a Tigres, equipo con el que consiguió su primer título de Liga MX. Más adelante defendió los colores de Toluca, antes de convertirse en refuerzo de Pumas para el Apertura 2026.

Ahora inicia una nueva etapa con el conjunto universitario y su primera actuación con la camiseta auriazul llegó precisamente en Ciudad Universitaria, frente a la afición que lo acompañará durante el próximo torneo.

Pumas suma otro examericanista para el Apertura 2026

Sebastián Córdova no será el único futbolista con pasado en América dentro del plantel universitario.

Pumas también incorporó como refuerzo a Cristian "Chicote" Calderón, quien vistió la camiseta azulcrema y formó parte de dos de los tres títulos consecutivos conquistados por el club, antes de jugar a préstamo con Necaxa.

Con las llegadas de Córdova y Calderón, el conjunto del Pedregal apuesta por dos futbolistas con experiencia en equipos protagonistas del futbol mexicano para encarar el Apertura 2026, torneo en el que buscará volver a los primeros planos bajo el mando de Esteban "Tano" Solari.