La Selección Mexicana vuelve al Top 10 de la FIFA tras una fase de grupos perfecta

La Selección Nacional de México volvió a ubicarse entre las diez mejores selecciones del mundo tras la actualización del ranking FIFA posterior a la victoria sobre República Checa en la Copa del Mundo 2026. La clasificación se modifica al término de cada partido durante el torneo y reflejó el desempeño del equipo mexicano después de cerrar la fase de grupos con marca perfecta.

Con el triunfo sobre el conjunto europeo, el Tricolor sumó 14.23 puntos, suficientes para escalar cuatro posiciones y colocarse en el décimo lugar de la clasificación mundial. De esta forma, México supera momentáneamente a selecciones como Italia, Uruguay, Croacia y Colombia.

El ascenso es consecuencia de una primera fase sin tropiezos. El equipo dirigido por Javier Aguirre ganó sus tres partidos, frente a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, para terminar como líder de su grupo con nueve puntos y avanzar a la ronda de eliminación directa.

La actualización del ranking representa uno de los mejores momentos de la Selección Mexicana en los últimos años, al recuperar un lugar que había perdido antes del ciclo mundialista rumbo a Qatar 2022.

¿Cuándo fue la última vez que México estuvo en el Top 10 del ranking FIFA?

La última vez que México apareció entre las diez mejores selecciones del ranking FIFA fue en marzo de 2022, cuando ocupó el noveno puesto bajo la dirección técnica de Gerardo “Tata” Martino.

En aquella actualización, el equipo nacional cerró la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial con un empate frente a Estados Unidos y victorias sobre Honduras y El Salvador, resultados que le permitieron mantenerse entre los mejores equipos del mundo.

Gerardo Tata Martino

Top 10 del ranking FIFA al momento

Con la última actualización, el Top 10 del ranking FIFA quedó conformado de la siguiente manera:

1. Argentina

2. Francia

3. España

4. Inglaterra

5. Brasil

6. Marruecos

7. Portugal

8. Países Bajos

9. Alemania

10. México

El récord conseguido por México en la Copa del Mundo 2026

Además del ascenso en el ranking, la Selección Mexicana firmó un registro sin precedentes en su participación en Copas del Mundo.

Las victorias sobre Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa representan la primera ocasión en la historia en que México concluye la fase de grupos con paso perfecto, al sumar tres triunfos en tres partidos.

El equipo también logró finalizar esa etapa sin recibir un solo gol, una marca que únicamente habían conseguido Polonia en 1974, Brasil en 1982 y 2006, y Argentina y Francia en la edición de 1998.

Con estos resultados, el conjunto mexicano afrontará la fase de eliminación directa con su mejor posición en el ranking FIFA desde 2022 y con una de las actuaciones más sólidas de su historia en una fase de grupos mundialista.