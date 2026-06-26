La Selección Mexicana prepara los dieciseisavos pensando en Ecuador y con Memote Martínez de espia

La Selección Mexicana certificó una primera fase grupal idílica con tres triunfos consecutivos, algo que jamás en su historia de casi 100 años participando en Mundiales había conseguido.

Ahora, con la mira puesta en dieciseisavos de final, Ecuador pone algo de nervios en el equipo nacional. El cuerpo técnico reflexiona sobre la forma en que deben jugar. Ahí, en realidad, radica mucho del éxito conseguido hasta ahora: la buena dupla de Toni Amor y Rafael Márquez ha ayudado a desmenuzar a los rivales y plantarles un esquema táctico que les supere.

El entrenamiento de este jueves fue el último que ofrecen con acceso a algunos minutos de aspectos, luego se han encerrado a parar en la cancha al equipo. Márquez y Amor se acercaron a Guillermo "Memote" Martínez; cualquier información es buena para ayudar en la estrategia. Ecuador aparece en el horizonte y ahí un nombre trasciende para ambos bandos: Pedro Vite.

Memote Martínez a filtrar información

El recuperador en medio campo fue una de las contrataciones hace un año de los Pumas, que desembolsaron lo que nunca antes habían pagado por un futbolista: siete millones de dólares. Vite ha sido infaltable en el esquema de Sebastián Beccacece en Ecuador, jugando todos los minutos de los tres partidos de la primera fase. Cualquier detalle que el "Memote" les pueda dar de su compañero y el medio campo ecuatoriano es bienvenida en el cuerpo técnico.

Memote Martínez con el número 22, jugó de titular en el último partido del Tri.. AFP

Lo extraño es el ambiente que se percibe en la selección. Tan contentos están que son capaces de bromear con la prensa. Siempre enfrentados, tal parece que el dulce momento ha hecho que ambos bandos firmen un armisticio y, en los pocos minutos de acceso, se da un intercambio de chistes. Después de aflojar los músculos y dar dos vueltas al campo, incluso Santiago Giménez, sin zapatos, los jugadores hicieron volar a Orbelín Pineda como si estuvieran en celebraciones en el Ángel de la Independencia.

"Ellos ven todos esos videos, saben lo que causan y están felices, quieren agradar al público, pero también hay que rebajarles la presión para que no les afecte todo lo que se habla de ellos afuera", comentó Javier Aguirre, el entrenador.

México se concentra de lleno y cierra puertas todo el fin de semana, esperando conocer a su rival para plantear la forma de jugar el martes en el Estadio Ciudad de México.