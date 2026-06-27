Dunga respalda el trabajo de Carlo Ancelotti con Brasil en el Mundial 2026

El exjugador y exentrenador de la Selección de Brasil, Dunga, destacó el desempeño del combinado brasileño bajo el mando de Carlo Ancelotti en el Mundial 2026, al señalar que el técnico italiano ha logrado dar estabilidad y resultados positivos en la fase de grupos.

Dunga elogia el proceso de Carlo Ancelotti con Brasil

En declaraciones recientes, Dunga reconoció el trabajo de Carlo Ancelotti al frente de la Selección de Brasil, subrayando la importancia de la regularidad y la adaptación táctica para avanzar en el torneo.

Carlo Ancelotti está haciendo un buen trabajo. Está dando resultados, siempre habrá exigencia. Quizá a diferencia de nosotros los brasileños ha tenido un poco más de tranquilidad, un respaldo mayor, pero lo está haciendo bien”, expresó el exentrenador brasileño.

El campeón del mundo en 1994 también apuntó que el estratega italiano ha contado con un entorno de mayor estabilidad en comparación con otros procesos anteriores en el futbol brasileño.

Dunga dirigió a Brasil por lo que sabe la responsabilidad de Ancelotti @CBF_Futebol

Llamado al respaldo para la Selección de Brasil

Más allá del rendimiento en el Mundial 2026, Dunga hizo un llamado a la afición y al entorno del futbol brasileño para respaldar el proyecto de Ancelotti, con el objetivo de volver a conquistar la Copa del Mundo.

Creo que todos tenemos que apoyarlo para que brasil vuelva a ser campeón de nuevo. Hace 24 años que no ganamos un Mundial, aún así siempre queremos más. Si miras los 10 Mundiales que ha ganado Conmebol, cinco son de Brasil, pero seguimos queriendo más”, añadió.

Dunga señaló que quiere ver campeón del mundo de nueva cuenta a Brasil @CBF_Futebol

Brasil busca romper una sequía mundialista

Brasil no conquista un Mundial desde hace 24 años, una racha que mantiene la exigencia sobre el actual proceso. Pese a ello, la selección continúa siendo una de las potencias históricas del torneo, con cinco títulos en su palmarés.

Mientras avanza la competencia en el Mundial 2026, el proyecto encabezado por Carlo Ancelotti sigue generando expectativa y respaldo dentro del entorno del futbol brasileño.