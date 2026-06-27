El emotivo mensaje de Irán para México tras el Mundial: 'Nos llenaron de un amor inolvidable'

El futbolista de la Selección de Irán, Ramin Rezaeian, expresó su agradecimiento al pueblo de México por la hospitalidad y el apoyo recibidos durante la participación del equipo iraní en el Mundial 2026, destacando el ambiente cálido que vivieron en territorio mexicano.

Ramin Rezaeian destaca el apoyo del pueblo mexicano

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el defensor iraní reconoció el trato recibido por parte de la afición y la organización en México.

En nombre mío y de todos mis compañeros de la selección iraní, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento y profunda gratitud a México por su cálida hospitalidad”, expresó Ramin Rezaeian.

El jugador añadió que el equipo se sintió respaldado y bien recibido, describiendo su experiencia como “un segundo hogar” durante su estancia en el país.

Mensaje de despedida y agradecimiento a la afición

Rezaeian también envió un mensaje de agradecimiento a la afición mexicana por el cariño mostrado a lo largo del torneo.

Gracias al maravilloso pueblo mexicano por su cariño y apoyo. Todo nuestro respeto y aprecio para ustedes”, concluyó el futbolista.

Mensaje en redes tras el partido

En otra publicación en la red social X, el jugador iraní se dirigió a sus seguidores tras el encuentro, mostrando su inconformidad por el resultado y agradeciendo el apoyo global.

Pedimos disculpas sinceras a nuestros increíbles seguidores en Irán y en el extranjero… la ganamos con honor en el campo, ¡pero nos la arrebataron entre bastidores!”, escribió Rezaeian.

Mientras continúa el Mundial 2026, el mensaje del futbolista generó reacciones entre aficionados de ambas naciones, destacando el vínculo entre la afición mexicana y la selección iraní.