Zoológicos CDMX se suman a fiebre Mundialista: Osas negras echan 'cascarita'

La pasión por el Mundial no sólo se vive en los estadios y las calles de la Ciudad de México. También llegó a los Centros de Conservación de Vida Silvestre, donde las osas negras se convirtieron en protagonistas de una peculiar “cascarita” futbolera como parte de sus actividades de enriquecimiento ambiental.

Osas futboleras Especial

El miércoles en el marco del encuentro de la Selección Mexicana con su par de Chequia, a la que venció 3-0, los ejemplares que habitan en los zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes encontraron una sorpresa en sus recintos: una mini cancha de futbol equipada con porterías y balones especialmente preparados por el personal de Bienestar Animal.

La actividad forma parte de las estrategias de enriquecimiento ambiental que realizan de manera cotidiana los cuidadores para estimular las capacidades físicas, cognitivas y de exploración de los animales bajo su resguardo.

Las osas interactuaron con los balones, recorrieron la pequeña cancha y exploraron cada uno de los elementos colocados en su espacio, incentivando comportamientos naturales mediante el juego y la curiosidad.

Autoridades de los Centros de Conservación de la Vida Silvestre, dependientes de la Secretaría del Medio Ambiente capitalina aseguran que esta dinámica, busca que los ejemplares de los zoológicos de la ciudad se sumen al ambiente festivo que vive la capital del país con motivo del Mundial “llevando el espíritu futbolero hasta los recintos donde se resguarda y protege la fauna silvestre”, y que se mantendrá durante lo que resta del Mundial.

Es además un atractivo más para los miles de visitantes, que esta temporada asisten a estos recintos, principalmente al zoológico de Chapultepec, uno de los más visitados de América Latina.