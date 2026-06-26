El emotivo video estilo Supercampeones para despedir a Guillermo Ochoa tras su retiro del futbol

El retiro de Guillermo Ochoa como futbolista profesional dejará una estampa inolvidable con el marco de la victoria de la Selección Mexicana 3-0 sobre Chequia en el pletórico Estadio de la Ciudad de México, pero en el mundo digital este adiós tendrá como testigo una animación al estilo de la caricatura japonesa de los Supercampeones con el veterano arquero mexicano como protagonista.

A lo largo de un relato de video de varios minutos, la animación cuenta los hechos más importantes de ese partido del miércoles 24 de junio, en el que Ochoa ingresó de cambio en los minutos finales y le tocó ser uno de los protagonistas del último tanto del juego en los botines del naturalizado Álvaro Fidalgo, cuando realizó el despeje que terminó con el balón en el fondo de las redes tras una serie de conexiones mexicanas.

El adiós definitivo de Ochoa como profesional

Ochoa no ocultó su emoción cuando supo que ingresaría al campo para la recta final. Una vez concluido el partido se hincó y rezó, pues sabía que era el momento de anunciar públicamente que con esta actuación terminaba su vida como futbolista profesional, que comenzó hace un par de décadas con el Club América justamente en el mismo estadio en el que ponía el punto final.

El día de hoy fue un cierre perfecto. En esa portería debuté. Agradecerle nada más al arco. Fueron palabras de agradecimiento, de despedida y de haberme permitido ser jugador profesional durante tantos años".

Los detalles de su último partido y adiós

Minutos simbólicos: Javier Aguirre decidió el ingreso de Ochoa al minuto 77, con la intención de brindarle un homenaje en vida deportiva frente a más de 80 mil aficionados.

Javier Aguirre decidió el ingreso de Ochoa al minuto 77, con la intención de brindarle un homenaje en vida deportiva frente a más de 80 mil aficionados. Homenaje de sus compañeros: Al terminar el juego, Memo realizó su tradicional ritual de besar los postes de la portería. Posteriormente, el resto del plantel de la Selección Mexicana acudió a abrazarlo y lo cargaron en hombros para despedirlo como la leyenda.

Ochoa tuvo minutos en su Sexto Mundial

El portero mexicano cumplió así con minutos de juego por cuarto Mundial de los seis en los que formó parte de los contingentes mexicanos que participaron en las justas de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. En los primeros dos no tuvo minutos al ser uno de los suplentes.

En total tuvo acción en 12 partidos en Mundiales, dejando un par de imágenes icónicas con una magistral atajada a un remate de gol del brasileño Neymar en 2014 y una atajada de penal al polaco Robert Lewandowski hace cuatro años en Qatar.