Seahawks vs Bears: dónde y cómo ver EN VIVO el MNF

La semana 8 de la NFL llega a su fin con el encuentro entre Seattle y Chicago en el Monday Night Football, un compromiso en el que ambas escuadras necesitan ganar para no perder terreno en sus respectivas divisiones.

Los Bears entrarán a terreno desconocido en Lumen Field, pues no juegan en dicho recinto desde hace cinco años. En aquel último enfrentamiento, los Seahawks cayeron por apenas un punto ante el conjunto de Chicago (25-24). Sin embargo, desde 2024, Seattle es un equipo diferente bajo el mando de Mike Macdonald, pues cuenta con la mejor unidad defensiva de toda la NFL desde la temporada pasada.

Mike Macdonald es la mente maestra de la defensa de Seattle. REUTERS

No obstante, Chicago tiene un as bajo la manga: Ben Johnson, considerado una de las mejores mentes ofensivas de la liga, quien ha convertido a los Bears en uno de los ataques más destacados de la actual campaña. De la mano de su mariscal de campo Caleb Williams y su corredor estelar D’Andre Swift, son el tercer equipo que más yardas acumula por partido, con un promedio superior a las 290.

Asimismo, la principal fortaleza de la ofensiva de Chicago está en el juego terrestre, donde lidera la liga con un promedio de 154 yardas por encuentro. Sin embargo, Seattle es un equipo al que difícilmente se le puede correr el balón, algo que demostró en la semana siete ante los Kansas City Chiefs, cuando su corredor estelar y líder de la liga en esta faceta, Kenneth Walker, apenas consiguió 36 yardas.

Mientras Chicago intentará imponer su poderío terrestre y controlar el reloj, Seattle buscará aprovechar el talento de Smith-Njigba, quien es el mejor receptor en lo que va de temporada, siendo la referencia absoluta en anotaciones con ocho y en yardas por recepción con 867. De igual manera, una de las claves en defensa para los Seahawks será la presión de su baluarte para provocar errores de Caleb Williams, quien ha sufrido en la temporada al solo completar el 40% de sus envíos cuando le envían blitz.

Sin embargo, el talón de Aquiles de los locales está en la posición de QB, donde Sam Darnold no ha conseguido ser eficiente al cuidar el balón. Pese a registrar ocho pases de anotación, arrastra la mala marca de sumar el mismo número de intercepciones. Las entregas de ovoide han perjudicado a Seattle durante la temporada y lo mantienen con un récord de cuatro victorias y tres derrotas, mientras que Chicago luce más sólido con una marca de 5-2.

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el Seahawks vs Bears?

Fecha: lunes 2 de noviembre de 2026.

Horario: 19:15 horas

Estadio: Lumen Field, Seattle.

Transmisión en México: ESPN y Disney+ Premium.