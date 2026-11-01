Tampa Bay Buccaneers vence a Falcons sin completar un solo pase

Un encuentro marcado por las condiciones climatológicas adversas en Florida se convirtió en un capítulo insólito para la historia de la liga. Con una intensa lluvia y fuertes ráfagas de viento que condicionaron el desarrollo del juego, los Tampa Bay Buccaneers se impusieron 16-0 ante los Atlanta Falcons, logrando la victoria a pesar de no registrar ni un solo pase completo en todo el partido.

Esta hazaña no se veía desde 1974, año en el que los Buffalo Bills consiguieron ganar un encuentro bajo circunstancias similares en la era moderna de la NFL.El factor terrestre como única vía

Debido al clima y a que Baker Mayfield reapareció recientemente tras varias semanas fuera por una lesión en la mano, el plan ofensivo de Tampa Bay fue estrictamente terrestre. Mayfield apenas intentó tres envíos, todos sin éxito.

Ante la falta de juego aéreo, el ataque terrestre de los Buccaneers respondió con actuaciones sobresalientes. Irving lideró la ofensiva con 170 yardas y un touchdown en 27 acarreos, mientras que Gainwell aportó 140 yardas en 25 acarreos. Por su parte, Chase McLaughlin contribuyó con tres goles de campo convertidos, manteniendo su paso perfecto en la temporada.Los problemas de Atlanta por aire

Por su parte, los Falcons intentaron mantener su esquema ofensivo tradicional, lo que derivó en constantes errores. El mariscal de campo Michael Penix Jr. completó 8 de 24 envíos para 125 yardas, pero la insistencia en el juego aéreo bajo la lluvia le costó cuatro intercepciones.Panorama en la división

Tampa sube en la NFC Sur

Con este resultado, los Tampa Bay Buccaneers trepan al segundo puesto de la NFC Sur, superando directamente a Atlanta. Ambos equipos marchan ahora con un récord de 3-5 en la mitad de la temporada.