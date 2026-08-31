Gabriel Jesus llega a Barcelona: “La rodilla está perfecta” antes de firmar con el Barça

Gabriel Jesus ya se encuentra en Barcelona para realizar los exámenes médicos y las pruebas físicas correspondientes antes de firmar su contrato con el Barcelona. Si no ocurre nada extraordinario, el delantero brasileño se convertirá en el sexto refuerzo del equipo dirigido por Hansi Flick para la temporada 2026-27.

A su llegada a Barcelona, un grupo de medios de comunicación esperaba al atacante brasileño a las afueras del aeropuerto. Cuestionado sobre su estado físico, especialmente después de la lesión de rodilla que sufrió tiempo atrás, Gabriel Jesus fue contundente: “Estoy contento, la rodilla está perfecta”.

El exjugador del Arsenal y Manchester City se incorporará a un Barcelona que busca fortalecer su plantilla para volver a pelear por LaLiga y competir al máximo nivel en la Champions League.

Con su llegada, Gabriel Jesus se sumaría a Rodri, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Dominik Livakovic y João Cancelo como parte de los refuerzos que apuntalarían el proyecto del conjunto blaugrana para la nueva temporada.

Gabriel Jesus, alternativa del Barcelona a Julián Álvarez

El fichaje de Gabriel Jesus tendría un costo cercano a los 10 millones de euros y estaría relacionado con la imposibilidad del Barcelona de concretar el fichaje de Julián Álvarez.

El Atlético de Madrid habría mantenido su postura de no negociar al delantero argentino con el conjunto blaugrana, situación que llevó al Barcelona a buscar otras alternativas para reforzar su ataque.

De esta manera, Gabriel Jesús está a un paso de convertirse en nuevo jugador del Barça, aunque antes deberá superar satisfactoriamente los exámenes médicos y las pruebas físicas para completar su incorporación al equipo de Hansi Flick.