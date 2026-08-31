Julián Quiñones responde a las críticas tras su sequía goleadora en Arabia Saudita

Julián Quiñones no atraviesa su mejor momento con el Al-Qadisiya en el futbol de Arabia Saudita. Después de no poder marcar en su más reciente encuentro, el delantero colombiano naturalizado mexicano recibió fuertes críticas de un aficionado del equipo, quien cuestionó su rendimiento en el inicio de la temporada.

A través de la red social X, el seguidor señaló que Quiñones acumula cuatro partidos consecutivos sin contribuir directamente con goles y consideró que su nivel dentro del terreno de juego ha estado por debajo de las expectativas.

Continúa el fracaso para la estrella del equipo principal, Julián Quiñones. El cuarto partido consecutivo sin ninguna contribución y con un bajo nivel dentro del terreno de juego”, escribió el aficionado.

El seguidor del Al-Qadisiya también manifestó su preocupación por el desempeño que pueda mostrar el atacante durante la presente temporada, especialmente por su falta de contundencia frente al arco.

El próximo partido ante Al-Ahli en Dammam y la aparición del jugador más peligroso con este nivel al inicio de la temporada pondrá al equipo bajo una gran presión, ya que necesitamos sumar todos los puntos [...] para competir por el título de la liga. Grandes preocupaciones en torno al regreso de Julián en la versión de su primera temporada”, expresó.

Julián Quiñones acepta las críticas y responde al aficionado

Lejos de ignorar el reclamo, Julián Quiñones decidió responder directamente al aficionado a través de su cuenta de X y reconoció que las críticas forman parte del momento que atraviesa.

El delantero aseguró que seguirá trabajando para recuperar su mejor versión y pidió el respaldo de los seguidores del Al-Qadisiya tanto en los buenos como en los malos momentos.

Estoy de acuerdo contigo, amigo. Acepto tu crítica. Pronto volveremos más fuertes. Así como apoyamos en los mejores momentos, apoyemos en los peores momentos. Y estoy de acuerdo con tu crítica. Saludos”, respondió Quiñones.

¿Cuántos goles lleva Julián Quiñones en la presente temporada?

Hasta el momento, Julián Quiñones registra un gol en el arranque de la liga de Arabia Saudita. El atacante se hizo presente en el marcador durante la victoria 3-1 del Al-Qadisiya sobre el Al-Shabab y también aportó una asistencia.

Sin embargo, después de no marcar en su último compromiso, Quiñones acumula cuatro partidos consecutivos sin gol en todas las competencias, una racha que buscará terminar en los próximos encuentros del conjunto árabe.

El siguiente desafío será ante el Al-Ahli, partido en el que el delantero mexicano buscará recuperar el olfato goleador y comenzar a dejar atrás las dudas generadas por su inicio de temporada.