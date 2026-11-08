Santiago Gimenez entra de cambio en victoria del Porto

Santiago Gimenez continúa con poca actividad en Portugal y sumó algunos minutos viniendo desde el banquillo en la victoria de Porto 1-2 ante Vitória Guimaraes.

El conjunto de los Dragones ganaba por la mínima gracias a la anotación cortesía de Borja Sainz al 38’, pero el partido se les complicó por un breve instante en la segunda mitad y el mexicano fue llamado recuperar la ventaja.

El conjunto local marcó el empate parcial al 77’ y Gimenez ingresó al campo al 78’ y a pesar de que el mexicano marcó gol o asistió, sí tuvo una importante participación en la anotación de la victoria.

El Bebote arrancó la jugada en el centro del campo y abrió el balón hacia la banda derecha para Pepe, quien posteriormente dio la asistencia a Martim Fernandes para el 1-2 final.

Gimenez no logra afianzarse en Portugal

La mitad de la temporada está cerca y Santi Gimenez no ha podido hacerse de un puesto en el Porto.

El mexicano salió de Milan y firmó con los Dragones con el plan de recuperar regularidad pero luego de un par de meses su rol sigue siendo de suplente.

Gimenez a reportar con el Tri

Ahora el delantero mexicano viajará a México para concentrar con el Tri de cara a los partidos de Concacaf Nartions League vs Jamaica de la presente Fecha FIFA.

Gimenez tiene más de un año sin marcar gol con la Selección Mexicana y buscará romper esa mala racha, aunque su titularidad no está asegurada.