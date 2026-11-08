Santiago Gimenez entra de cambio en victoria del Porto
El delantero mexicano sigue sin poder ganarse la titularidad en los Dragones
Santiago Gimenez continúa con poca actividad en Portugal y sumó algunos minutos viniendo desde el banquillo en la victoria de Porto 1-2 ante Vitória Guimaraes.
El conjunto de los Dragones ganaba por la mínima gracias a la anotación cortesía de Borja Sainz al 38’, pero el partido se les complicó por un breve instante en la segunda mitad y el mexicano fue llamado recuperar la ventaja.
El conjunto local marcó el empate parcial al 77’ y Gimenez ingresó al campo al 78’ y a pesar de que el mexicano marcó gol o asistió, sí tuvo una importante participación en la anotación de la victoria.
El Bebote arrancó la jugada en el centro del campo y abrió el balón hacia la banda derecha para Pepe, quien posteriormente dio la asistencia a Martim Fernandes para el 1-2 final.
Gimenez no logra afianzarse en Portugal
La mitad de la temporada está cerca y Santi Gimenez no ha podido hacerse de un puesto en el Porto.
El mexicano salió de Milan y firmó con los Dragones con el plan de recuperar regularidad pero luego de un par de meses su rol sigue siendo de suplente.
Gimenez a reportar con el Tri
Ahora el delantero mexicano viajará a México para concentrar con el Tri de cara a los partidos de Concacaf Nartions League vs Jamaica de la presente Fecha FIFA.
Gimenez tiene más de un año sin marcar gol con la Selección Mexicana y buscará romper esa mala racha, aunque su titularidad no está asegurada.