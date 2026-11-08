Reunión de leyendas. Javier Hernández se reencuentra con Sir Alex Ferguson e históricos de Manchester United

Javier Hernández volvió a encontrarse con algunos de los personajes que marcaron su paso por el futbol europeo. El exdelantero de Chivas fue uno de los invitados a una reunión de antiguas figuras del Manchester United, organizada para conmemorar las cuatro décadas de Sir Alex Ferguson desde su llegada al conjunto inglés.

La convivencia reunió a nombres que dejaron huella en Old Trafford, como Edwin van der Sar, Robin Van Persie y Nemanja Vidic, además de Michael Carrick, quien actualmente dirige al equipo. Para Hernández, el encuentro tuvo un significado particular por la relación que construyó con Ferguson durante los tres años que compartieron en el club, entre 2010 y 2013.

El propio futbolista dio a conocer el encuentro mediante una publicación en Instagram, donde apareció junto al histórico entrenador escocés y otros protagonistas de aquella generación. En su mensaje, reconoció que haber trabajado bajo las órdenes de Ferguson representa uno de los momentos más importantes de su carrera.

Cena de leyendas del Manchester United IG: @ch14_

“Me alegra haber estado allí ayer para celebrar 40 años desde que Sir Alex Ferguson se unió a Manchester United. Ser el único mexicano en la historia que tuvo el privilegio de jugar bajo su dirección es uno de los logros más grandes de mi carrera”, publicó el atacante.

Hernández también destacó el valor de reencontrarse con quienes compartieron aquella etapa en Inglaterra: “También fue muy especial ver tantas caras familiares y excompañeros de equipo que formaron parte de un capítulo tan importante de mi vida. Gracias por invitarme a ser parte de esta celebración. Siempre un honor, jefe”.

El paso de 'Chicharito' por el Manchester United dejó números importantes. En los 117 encuentros que disputó bajo el mando de Ferguson, el delantero mexicano acumuló 50 anotaciones y 12 asistencias, con seis mil 690 minutos en el terreno de juego. Su palmarés incluyó dos Premier League y una Community Shield, además de participar en una Final de Champions League.

Javier Hernández con Sir Alex Ferguson en el Manchester United MEXSPORT

La celebración tuvo como protagonista a Ferguson, quien llegó al Manchester United en noviembre de 1986 y permaneció al frente del equipo hasta 2013. En ese periodo consiguió 13 títulos de Premier League, dos Champions League, un Mundial de Clubes, cinco trofeos FA Cup y cuatro de Carabao Cup.

Javier Hernández descartó ser DT en un futuro

En medio de este reencuentro con figuras del futbol inglés, también tomó relevancia la postura de Javier Hernández sobre su futuro fuera de las canchas. Aunque compartió vestidor con entrenadores de amplia trayectoria y ahora coincidió nuevamente con Michael Carrick, el mexicano no tiene contemplado dedicarse a la dirección técnica.

Durante una entrevista con TNT Sports en Old Trafford, el atacante fue cuestionado sobre la actualidad de Carrick al frente del Manchester United. Su respuesta fue contundente al explicar que no se ve en ese puesto en algún momento.

“Yo no lo sé, yo no soy entrenador, no lo voy a hacer, creo que nunca, entonces es muy difícil juzgar sobre eso”, señaló.