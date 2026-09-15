El drama de Sam Darnold: Hospitalizado por una extraña lesión que sacude a los campeones Seahawks

Sam Darnold, quarterback estelar de los Seattle Seahawks, se enfrenta a una baja médica obligatoria debido a una lesión de "tejido blando muy singular" sufrida durante el partido inaugural de la temporada de la NFL contra los New England Patriots.

El dramático incidente ocurrió apenas en la quinta jugada del partido, cuando Darnold fue capturado de forma violenta por la espalda. Al caer sobre el emparrillado, su rodilla derecha impactó con fuerza contra el césped, afectando de manera severa la zona del glúteo derecho. Debido al intenso dolor y a las fuertes molestias físicas, el QB campeón del pasado Super Bowl tuvo que ser trasladado de urgencia al Centro Médico Harborview, donde permaneció internado bajo observación estricta toda la noche.

¿Qué gravedad tiene la lesión de Sam Darnold con Seattle Seahawks?

A pesar de las alarmas iniciales que hacían temer lo peor en el Lumen Field, el cuerpo médico de los Seahawks aclaró que la articulación de la cadera se encuentra intacta y no está afectada. La organización catalogó el inconveniente como un contratiempo de "corto plazo", por lo que no prevén una ausencia prolongada del emparrillado.

Debido a la naturaleza poco común del golpe, el staff de coaches no ha querido establecer un calendario exacto para su regreso oficial a los controles. Por lo pronto, la lesión de Sam Darnold lo ha dejado completamente descartado para el duelo de la Semana 2.

El calendario de los Seahawks sin su quarterback titular para la Temporada NFL 2026

Si su evolución médica se demora más de lo previsto por los especialistas, la plaga de lesiones obligaría a Seattle a encarar sin su estrella un panorama inmediato de alta exigencia en esta campaña de la NFL 2026:

Semana 3: Contra Washington Commanders

Contra Washington Commanders Semana 4: Contra Los Angeles Chargers

Contra Los Angeles Chargers Semana 5: Contra los rivales divisionales, San Francisco 49ers

Drew Lock toma el control para el partido Seahawks vs Cardinals

Ante este escenario de emergencia, el experimentado Drew Lock asumirá de inmediato el rol de mariscal de campo titular del equipo de cara al crucial enfrentamiento de Seahawks vs Cardinals. Lock, quien ya sustituyó con frialdad a Darnold en la apretada victoria inaugural por 13-10 ante New England, no iniciaba un juego oficial en la liga desde la campaña de 2024. Detrás de él en la rotación, el novato Jalen Milroe quedará listo en el banquillo como el suplente inmediato.