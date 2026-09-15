Joel Huiqui deja a Messi en segundo plano: "Es un gran jugador, pero nos enfocamos en el título"

Cruz Azul no cambiará su esencia para enfrentar al Inter Miami en la Campeones Cup. Luego de la victoria ante América, el técnico Joel Huiqui señaló que el equipo cementero mantendrá el modelo que le permitió imponerse en su último compromiso, aunque contemplará algunos ajustes para medirse al conjunto de Lionel Messi.

“El plan de partido no cambiará mucho. Sólo con algunos matices o ideas diferentes, pero en realidad vislumbro un partido complejo, sabemos de la calidad del equipo rival, de los jugadores. Les doy mucho énfasis en nuestro modelo”, explicó Huiqui en conferencia.

También restó dramatismo a las complicaciones que sufrió el equipo durante su traslado, situación que provocó que llegaran un día después de lo previsto y redujo el margen de preparación previo al encuentro.

“Es parte del compromiso, a veces pasan estos casos y hay que darle vuelta a la página. El equipo está bien, descansamos muy bien en México”, apuntó.

Sobre la posibilidad de enfrentarse a Messi, Huiqui destacó la calidad del argentino, aunque puso el foco en el funcionamiento colectivo de La Máquina y en la posibilidad de conseguir un nuevo título.

“Es un gran jugador, pero lo que a mí me interesa es que el equipo sea consciente de lo que estamos jugando. El partido pasado fueron casi 80 minutos en donde el equipo mostró cosas muy importantes. Nos costó el cierre. Más allá de la oportunidad de enfrentar a un jugador, para mí es la oportunidad de poder ganar el título”, señaló.

Cruz Azul buscará trasladar ante Inter Miami la misma identidad que mostró frente al América: un equipo protagonista, con confianza en su modelo y con la intención de imponer condiciones, ante un rival que cuenta con la figura de Lionel Messi.

Erik Lira, comprometido con Cruz Azul

Erik Lira reconoció que los últimos dos meses fueron complicados en lo personal tras no concretarse su traspaso a Europa, pero aseguró que mantiene su compromiso con Cruz Azul.

“Fueron dos meses complicados en lo personal, pero me debo a Cruz Azul. Estoy muy agradecido con la institución, con Joel Huiqui, con mis compañeros. Estoy comprometido y agradecido de pertenecer a Cruz Azul desde el día uno que voltearon a verme. No estoy enojado ni decepcionado, al contrario, estoy agradecido y al 100 por ciento comprometido”, afirmó.