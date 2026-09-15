VIDEO: Luis Suárez demostró que Inter Miami conoce a Cruz Azul

Al escucharlo responder, cualquiera creería que Luis Suárez, el delantero del Inter Miami, ya estudió bien a Cruz Azul para el partido de mañana en la Campeones Cup.

El atacante uruguayo atendió la conferencia de prensa previa al partido e hizo un recuento de los últimos años de la Máquina, de sus finales disputadas y de algunos jugadores que destacan en el desempeño del equipo que dirige Joel Huiqui.

“Sabemos que en los últimos años viene peleando ahí en las finales en México, con América, con Toluca, con Monterrey. Y después tienen jugadores que tienen muy buen pie, como (Gonzalo) Piovi, como (Erik) Lira que es muy fuerte defensivamente.

“Tienen gente de mitad de cancha para adelante que marca la diferencia, que marcan el ritmo del equipo, pero también tiene debilidades que son las que nosotros tenemos que aprovechar. Es una Final, será un lindo espectáculo, esperamos que la gente se divierta”, mencionó el jugador.

Inter Miami recientemente hizo un cambio de Director Técnico, presentó al argentino Cristian “Kily” González, en sustitución de Guillermo Hoyos.

“Cuando viene un entrenador nuevo la adrenalina sube, porque quieres demostrar, todos comenzamos desde cero y los once que entren van a correr igual”, dijo.

Luis Suárez fue cuestionado sobre la formalidad que el equipo le da a un partido en el que no hay mayor premio que la victoria. El jugador consideró que Inter Miami está en deuda con su afición justo porque no ha tenido resultados positivos en el torneo local, tan es así que modificaron al Director Técnico.

“Nosotros lo afrontamos como una Final. Las redes sociales hacen mucho daño, capaz que nosotros perdemos mañana y dirán otra final que pierden Messi, Suárez, De Paul, Inter de Miami, otra final que pierden con grandes jugadores. La ganamos y esa copa no vale. Lo mismo cuando haces tres goles, es fácil hacer goles en la MLS, pero no haces goles en dos partidos y es un desastre este jugador”, dijo.