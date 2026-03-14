El VAR le quitó uno… pero Rondón tuvo revancha y salvó a Pachuca

Salomón Rondón tuvo revancha. Después de que el VAR le anulara un gol, el delantero venezolano apareció en el cierre del partido para marcar al minuto 89 y darle a Pachuca el empate 1-1 ante Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, dentro de la Jornada 11 del Clausura 2026.

El conjunto dirigido por Guillermo Abascal había tomado ventaja al minuto 42, cuando João Pedro apareció dentro del área para definir con la derecha y poner el 1-0 para Atlético de San Luis, premiando el mejor momento del equipo potosino durante la primera mitad.

En el complemento, el partido pareció inclinarse todavía más para los locales. Al minuto 63, Sébastien Salles-Lamonge sacó un remate desde fuera del área que terminó en el fondo de la portería para el 2-0, pero la jugada fue revisada por el VAR y la anotación terminó invalidada, lo que mantuvo el encuentro abierto.

Pachuca reaccionó desde el banquillo. Guillermo Almada mandó al campo a Enner Valencia, Víctor Guzmán y Luis Quiñones, buscando mayor peso ofensivo para los Tuzos en la recta final del partido.

Al minuto 71, Rondón ya había festejado. El venezolano sacó un remate dentro del área que parecía significar el empate, pero nuevamente el VAR intervino y la anotación fue anulada, lo que mantuvo la ventaja para Atlético de San Luis.

Sin embargo, el delantero de Pachuca tendría una segunda oportunidad.

Cuando el partido entraba en su recta final, al minuto 89, tras un tiro de esquina, Salomón Rondón apareció muy cerca de la portería para empujar el balón y marcar ahora sí el 1-1, rescatando el empate para los Tuzos.

El árbitro agregó 10 minutos de compensación, en los que Atlético de San Luis intentó reaccionar con los ingresos de Fidel Barajas y Leonardo Flores, pero el marcador ya no se movió en el Alfonso Lastras.

Con el empate, Pachuca llega a 21 puntos y empata momentáneamente a Chivas en el tercer lugar, aunque el equipo hidalguense tiene un partido más disputado. Por su parte, Atlético de San Luis alcanza 11 unidades y sube provisionalmente de la décima a la novena posición en la tabla del Clausura 2026.