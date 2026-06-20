¡Ronaldinho vuelve a las canchas! Sale del retiro y ficha por club italiano

Ronaldinho es uno de los jugadores más queridos en la historia del futbol mundial. Su sonrisa inconfundible, su dribbling mágico y su capacidad para hacer disfrutar al público con cada toque de balón lo convirtieron en un ídolo para millones de aficionados.

Balón de Oro en 2005, campeón del mundo con Brasil en 2002 y leyenda en clubes como Barcelona y Milan, 'Dinho' sigue siendo sinónimo de alegría y talento puro.

Ronaldinho volverá a jugar futbol en Italia MEXSPORT

Ahora, a sus 46 años, el astro brasileño sale del retiro y volverá a jugar futbol de manera oficial. Tras años alejado de las canchas competitivas, Ronaldinho ha decidido aceptar un nuevo desafío que ilusiona a sus fans.

Ronaldinho ficha por el Ravenna de la Serie C italiana

Increíblemente, el exjugador del Barcelona y Milan, Ronaldinho, ha decidido fichar por el Ravenna FC, club de la Serie C de Italia.

Según reportes de la Gazzetta dello Sport y Sky Sport, Dinho será inscrito como jugador y se incorporará al plantel para la próxima temporada. El anuncio oficial se realizará el próximo 23 de junio en un gran evento en Miami, donde también se presentará la nueva camiseta del equipo.

El Ravenna, propiedad de la familia Cipriani y con ambiciones de ascenso, ve en Ronaldinho un fichaje histórico que elevará el perfil del club tanto deportivo como comercialmente.

El club romañolo, que estuvo cerca del ascenso la temporada pasada, busca con esta operación generar un impacto mediático enorme y atraer mayor atención a la Serie C.

Ronaldinho mostró su agrado como jugador por el mexicano Santiago Gimenez @10Ronaldinho

Ronaldinho se convierte en accionista del club

Además de su rol como jugador, Ronaldinho adquirirá una participación accionaria en el Ravenna FC. Este acuerdo lo convierte en socio del club, lo que le permitirá involucrarse más allá de lo deportivo y participar en decisiones estratégicas a futuro.

Esta doble condición (jugador y accionista) refuerza el compromiso del brasileño con el proyecto y abre la puerta a una relación a largo plazo.