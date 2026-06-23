¡Rompen el protocolo! Donald Trump entregará el trofeo en la Final del Mundial 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participará en la ceremonia de premiación de la Final del Mundial 2026 y entregará el trofeo al equipo campeón junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, según confirmó el dirigente del organismo en una entrevista para la cadena Fox.

La decisión representa un cambio significativo respecto al protocolo utilizado en las ediciones recientes de la Copa del Mundo. Tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022, fue únicamente el presidente de la FIFA quien entregó el trofeo al capitán de la selección campeona.

Estaremos junto al presidente disfrutando de la final y, por supuesto, entregando juntos el trofeo al ganador", declaró Gianni Infantino durante el programa televisivo Fox and Friends.

Gianni Infantino ha sido criticado por sus polémicas decisiones para el Mundial 2026 REUTERS

La Final del Mundial 2026 se disputará el próximo 19 de julio en Nueva Jersey, uno de los escenarios principales de la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá.

El fantasma de los abucheos persigue al mandatario

La presencia de Donald Trump en la ceremonia genera expectativa debido a antecedentes recientes en eventos deportivos. El mandatario ya participó en la premiación del Mundial de Clubes, cuando entregó el trofeo al Chelsea tras conquistar el título. Durante aquella celebración, fue recibido con abucheos por parte de algunos aficionados y llamó la atención al permanecer junto a los jugadores durante los festejos.

Desde entonces, Trump también ha asistido a importantes eventos deportivos en la región de Nueva York, incluyendo la Final masculina del US Open, la Ryder Cup y partidos decisivos de las Finales de la NBA, donde igualmente recibió reacciones divididas por parte del público.

Con esta decisión, la FIFA rompe con una tradición reciente y suma un componente político y mediático a la ceremonia más importante del futbol mundial, en una edición histórica de la Copa del Mundo 2026.