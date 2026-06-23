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Javier Aguirre, el 'torero' de la prensa: Así esquivó el debut de Memo Ochoa en el Mundial

Amo y señor en las ruedas de prensa, El Vasco se sale con la suya cuando se trata del tema de Ochoa y si habrá homenaje.

Por: Carlos Barrón

Javier Aguirre supo evadir el tema de Memo Ochoa.
Javier Aguirre supo evadir el tema de Memo Ochoa.Hugo Sánchez

Javier Aguirre es un torero. Sabe capotear la presión, las preguntas y a la prensa, mucha de ella inclinada más a caerle bien que a cuestionarlo. Sonríe y distrae, locuaz y vivaracho como quien se sabe dominador del terreno que pisa.

Entiende a la perfección que el tema que atañe a un partido de trámite resuelto como el juego contra Chequia es Guillermo Ochoa. Ponerlo o no en el arco para que juegue el último partido de su vida no es algo que esté dispuesto a contestar:

"Desde el principio dije que no iba a regalar nada. Vienen los que están en mejor momento, sin afán de ser injusto estoy para que mis jugadores lo hagan bien. No hemos estado bien los otros dos partidos y si no hacemos el partido perfecto esta vez ante Chequia, al menos queremos dejar una buena impresión".

¿Juega o no Memo Ochoa?

Como no respondía si iba a poner a Memo Ochoa, se insistió tibiamente en el asunto. El Vasco toma las curvas de las preguntas difíciles con gran pericia, esa que le dan los años que ha pasado enfrentando a la prensa:

Miguel Layún destacó la jerarquía que tiene 'Memo' Ochoa
Memo Ochoa está considerado para ir al banquillo ante chequia.Mexsport

"Hasta el mismo Ochoa debe estar cansado de que le pregunten lo mismo. Está bien físicamente y lo noto, entra al gimnasio y hace todo, para la edad que tiene de 40 años está muy bien".

Pero sigue sin contestar: ¿va a parar Ochoa ante Chequia por darle un sentido respaldo y despedida en el campo? El Vasco comienza a desesperarse y dice: "Ya no me pregunten más de Ochoa".

Su tono jocoso deja patidifusa a la prensa, a la que se echa en la bolsa mientras la jefatura de prensa ve con buenos ojos que ya no lo incomoden.

"No me había dado cuenta que he utilizado a 22 jugadores, es difícil que jueguen todos. Estoy tranquilo con los 26, entran y salen y no noto diferencia, no dependemos de uno solo. Sé que si juega Memo, Rangel lo va a apoyar y si es al revés, estará ahí Memo para ayudarlo".

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