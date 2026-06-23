Iker Casillas pide la titularidad de Memo Ochoa ante Chequia como homenaje

A México solo le queda un partido de la fase de grupos del Mundial 2026 ante la selección de Chequia y, una de las grandes incógnitas, es ¿quién será el portero titular por el equipo tricolor? Para el exportero español Iker Casillas la respuesta es simple.

Casillas, exjugador del Real Madrid, indicó que, con el panorama despejado tras cosechar dos victorias en fila, México podría darse el lujo de llamar a Ochoa para dar descanso a Raúl Rangel, quien ha sido el titular en los encuentros ante Sudáfrica y Corea del Sur, en ambos manteniendo la portería sin daño.

Durante su participación en el programa DeporTV, el exarquero ibérico valoró la longevidad del exportero del América e indicó que sus minutos ante Chequia podrían ser un homenaje.

"Yo lo veo bien, como te lo dije un poco antes, también es un tributo, un homenaje". De igual manera, dimensionó la complejidad que representa sostener una carrera de este nivel al apuntar que "es una persona que ha jugado seis mundiales, que parece fácil, pero eso es impensable", y concluyó que "sería un gesto bonito para una figura que ha tenido el futbol mexicano, un portero importante".

Raúl 'Tala' Rangel ataja en el minuto 86 y mantiene la victoria del Tri en el primer partido de México en Guadalajara durante una Copa del Mundo. Héctor López

No obstante, la propuesta divide opiniones dentro del entorno de la Selección Mexicana. Existe un sector que prefiere priorizar la continuidad deportiva bajo los tres postes con Raúl Rangel, esto para mantener su momento anímico. Otros analistas han señalado que un Mundial no es para conceder homenajes, por lo que la participación de Guillermo Ochoa, quien ha militado en la liga de Chipre en el último torneo no debería estar en discusión.

La determinación final sobre si se prioriza el ritmo de competencia o se concede el reconocimiento histórico recaerá por completo en el estratega Javier Aguirre.

¿A qué hora y cuándo juega México contra República Checa?

El compromiso que cerrará la actividad del Grupo A para la selección mexicana se disputará este miércoles 24 de junio de 2026. El silbatazo inicial en la cancha del Estadio Ciudad de México está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro del país.

La transmisión del partido podrá seguirse en vivo a través de las señales de Azteca Deportes, Televisa, TUDN y por medio de la plataforma digital ViX.