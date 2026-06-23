Bellingham dice que "no merecía" el MVP y rompe récord histórico con Inglaterra

El mediocampista británico Jude Bellingham fue autocrítico luego de haber sido designado el Jugador Más Valioso del partido entre Inglaterra y Ghana, correspondiente a la segunda jornada donde ambos equipos empataron a cero goles en la Copa del Mundo FIFA 2026, un resulto que pocos esperaban.

Inglaterra llegaba a este partido tras haber derrotado con contundencia a Croacia, pero Ghana ha apostado al juego defensivo que complicó el ataque comandado por Harry Kane.

Bellingham reconoció la dificultad para encontrar espacios en el terreno de juego, explicando que, para ser sincero, no consideraba haber hecho los méritos suficientes para llevarse la distinción.

"Para ser honesto, no lo merecía, probablemente debería haber ido a parar a uno de sus muchachos que defendieron tan bien". En ese mismo sentido, el volante admitió que "tuve un par de momentos, fue difícil entrar en un juego, pero estoy agradecido con quien haya votado".

Inglaterra Vs Ghana se convirtió en el cuarto partido sin goles en el Mundial 2026. Reuters

Por otra parte, el centrocampista minimizó la frustración por no haber conseguido las tres unidades en el Estadio Boston, argumentando que suele ser una constante en el rendimiento de los Tres Leones en los torneos cortos.

Como siempre, fiebre del segundo partido, ¿no? Con Inglaterra, ganas el primero, lo haces bien y luego empatas el segundo, pero está bien".

Bellingham lamentó que Ghana haya salido al campo de juego con una intención clara que limitó el juego.

“Creo que jugaron para empatar, ya que eso los habría visto pasar, y juego limpio para ellos, hicieron un gran trabajo".

El récord histórico que Jude Bellingham le arrebató a Wayne Rooney

Más allá del sabor agridulce que dejó el marcador en la cancha del Estadio Boston, el centrocampista grabó su nombre con letras de oro en los libros del balompié británico. Al saltar como titular frente al cuadro africano, Bellingham alcanzó de manera oficial las 50 internacionalidades con la playera de la Selección de Inglaterra.

Con apenas 22 años y 359 días de edad, el exjugador del Borussia Dortmund se convirtió en el futbolista más joven en la historia de los Tres Leones en alcanzar el medio centenar de compromisos. Con este hito, dejó atrás la marca histórica que le pertenecía a Wayne Rooney, quien hizo lo propio con 23 años y 159 días.