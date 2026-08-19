Rodrigo Pacheco 'aplasta' a Tomas Barrios y avanza a Octavos en Cancún

Vaya manera de hacerse presente en Cancún. Rodrigo Pacheco demostró una vez más el por qué es el mejor tenista mexicano a sus 21 años. El yucateco vino de atrás y superó en dos sets al chileno Tomás Barrios 7-6 (7-5) y 6-2 en poco más de dos horas de partido.

Pacheco Méndez tuvo un partido de más altas que bajas. En el primer set remontó un 4-2 formidable, sus saques cada vez los hacía mejor y aunque Barrios contestó bien, el mexicano mejoró bastante.

Había dudas sobre cómo venía físicamente Rodri, después de haber estado lesionado dos meses y ahora compitiendo en este torneo, que si bien es un Challenger 125, tiene una calidad impresionante de tenistas.

Rodrigo Pacheco festejando su pase a Octavos en el Cancún Country Open Cancún Country Open

Cada punto que perdía, se le veía frustrado a Rodrigo, se exigía cada vez porque entendía que podía dar ese salto de calidad que todo mundo sabe que tiene y cuando 6-5 abajo, vino lo fuerte, empató y el set se definió en tie-break, el cual cuando Pacheco tuvo ventaja, no bajó los brazos y se lo llevó.

Viendo el resultado del primer set, el cual fue muy apretado, podíamos haber esperado que la segunda manga fuera igual de pareja, pero aquí fue donde Rodrigo despegó.

El mexicano fue una aplanadora total, logrando poner en ventaja 5-1. El aliento de la afición, que nunca lo abandonó, fue primordial y decisivo.

Barrios pudo estar más tiempo cuando recortó distancias (5-2), pero Pacheco se lo comió por completo. Con saque y un marcador de 40-30, Rodri hizo lo que tenía que hacer, ir hacía adelante y al final se llevó la victoria.

Camino complicado en Octavos para Rodrigo Pacheco en Cancún

Una victoria de Rodrigo Pacheco que fue bien celebrado por él y por la afición mexicana. Este era su momento para poder lucirse con los suyos, pero la tendrá bastante difícil en la siguiente ronda.

El yucateco se medirá ante, nada más y nada menos que el número 53 del ranking, Sebastián Báez en la ronda de Octavos de Final.

El argentino es cabeza de serie del Cancún Country Open y desde que se llevó a cabo el sorteo, se sabía que Rodrigo no la iba a tener para nada sencillo.

Si Rodrigo Pacheco quiere brillar y sobre todo, conquistar este torneo, tendrá que superar a Báez, un jugador que enfrentará por primera vez en su carrera.