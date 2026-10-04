El tierno gesto de LeBron James con la bebé de Tyrese Maxey que enloquece a la NBA

LeBron James protagonizó uno de los momentos más tiernos del Blue x White Scrimmage de los Philadelphia 76ers, luego de cargar en brazos a Marvel, la pequeña hija de Tyrese Maxey, durante la práctica del equipo.

Maxey llevó a su hija al evento realizado en el Xfinity Mobile Arena, donde cerca de 10 mil aficionados tuvieron la oportunidad de observar por primera vez al nuevo equipo de Philadelphia antes del inicio de la temporada de la NBA.

La propia NBA compartió imágenes del base de los Sixers junto a su hija durante la jornada, pero uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando LeBron tomó a Marvel en brazos mientras se encontraba en la banca.

LeBron muestra su lado más familiar con la hija de Maxey

La escena permitió ver a un LeBron James relajado y cercano fuera de la competencia. El jugador, de 41 años y padre de tres hijos, compartió unos minutos con la pequeña Marvel, protagonizando una de las imágenes más llamativas de la presentación de los Sixers.

El momento también reflejó la relación que comienza a formarse entre James y Maxey, quienes ahora compartirán vestidor en Philadelphia.

LeBron y Maxey también brillaron en la cancha

Más allá del momento familiar, LeBron James y Tyrese Maxey también dejaron una muestra de lo que pueden aportar juntos dentro de la cancha.

Durante la práctica, Maxey asistió a James para que el cuatro veces campeón de la NBA culminara una espectacular clavada. La jugada provocó la reacción de los aficionados y mostró parte de la conexión que Philadelphia espera que ambos desarrollen durante la temporada.

Los Sixers buscan que la combinación entre sus principales figuras les permita construir un equipo competitivo, con James y Maxey como dos de los jugadores que tendrán un papel importante en ese objetivo.

Los Sixers se presentan ante sus aficionados

El Blue x White Scrimmage reunió a cerca de 10 mil aficionados en el Xfinity Mobile Arena y sirvió como una presentación especial del nuevo equipo de Philadelphia.

Además de LeBron James y Tyrese Maxey, también participaron jugadores como Joel Embiid y Jaylen Brown.

La jornada dejó momentos destacados dentro de la cancha, pero también una imagen que rápidamente llamó la atención de los seguidores: LeBron James cargando a la pequeña hija de su nuevo compañero, Tyrese Maxey.