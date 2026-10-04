Irlanda repite protesta ante Israel: jugadores evitan saludo y bajan la cabeza durante el himno

La Selección de Irlanda volvió a protagonizar un gesto de protesta antes de enfrentarse a Israel en la UEFA Nations League. Por segunda ocasión en menos de una semana, los futbolistas irlandeses evitaron el tradicional saludo previo al partido y agacharon la cabeza durante el himno nacional israelí.

El encuentro se disputó en el TSC Arena de Bačka Topola, Serbia, a puerta cerrada, en medio de la tensión política y las protestas relacionadas con el conflicto en Gaza.

Los futbolistas irlandeses bajaron la cabeza como acto de protesta REUTERS

Irlanda repite el gesto antes del partido

Antes del comienzo del encuentro, el capitán de Irlanda, Caoimhín Kelleher, no estrechó la mano de Dor Peretz, capitán de Israel. De esta manera, el arquero irlandés repitió el gesto realizado durante el enfrentamiento anterior entre ambas selecciones.

La protesta ocurrió pocos días después de que Irlanda derrotara 3-0 a Israel en Hungría, partido que también estuvo marcado por manifestaciones y controversia política.

Israel utilizó brazaletes negros en memoria de las víctimas del 7 de octubre

La Selección de Israel también protagonizó un gesto simbólico antes del partido ante Irlanda. Sus jugadores utilizaron brazaletes negros con la inscripción “7.10” en memoria de las personas asesinadas durante el ataque del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí. La iniciativa contó con la aprobación de la UEFA.

El gesto ocurrió en un partido marcado por la tensión política entre ambas selecciones. Mientras los jugadores israelíes portaron los brazaletes para recordar a las víctimas del 7 de octubre, los futbolistas irlandeses también llevaron brazaletes negros y realizaron su protesta durante el himno nacional de Israel.

La UEFA autorizó que los futbolistas de Israel portarán brazaletes negros REUTERS

Irlanda e Israel empatan en la Nations League

En el terreno de juego, Irlanda tomó la iniciativa y logró ponerse en ventaja antes del descanso. Troy Parrott convirtió un penalti al minuto 39 después de una revisión del VAR para colocar el 1-0.

Israel reaccionó rápidamente en el comienzo de la segunda mitad. Al minuto 47, Dor Peretz aprovechó un balón desviado después de un disparo de Oscar Gloukh y consiguió el empate 1-1.

Ambas selecciones tuvieron oportunidades para conseguir el gol de la victoria durante los minutos restantes, pero el marcador ya no volvió a moverse.

Con el empate, Austria se mantiene al frente del Grupo B3 con ocho puntos, mientras que Kosovo e Irlanda acumulan cinco unidades. Israel permanece en el último lugar con dos puntos.

Más allá del resultado, el partido volvió a estar marcado por los gestos de protesta de los jugadores irlandeses y por el contexto político que rodeó el enfrentamiento.