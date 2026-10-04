VIDEO: Túnez y Libia protagonizan polémica por un fuera de juego en la Copa Africana Sub-20

Túnez y Libia protagonizaron una polémica durante los últimos minutos de su partido en la Copa Africana de Naciones Sub-20, cuando un juez de línea señaló fuera de juego en una jugada que pudo darle la victoria al conjunto libio. La decisión provocó reclamos de jugadores y cuerpo técnico, aunque la marcación correspondía a las reglas.

El encuentro se encontraba en su tramo final cuando Túnez envió a su portero al área rival para buscar el gol de la victoria mediante un tiro de esquina. La defensa de Libia recuperó el balón y comenzó un contragolpe que generó una oportunidad para sentenciar el partido.

La acción terminó detenida antes de que Libia pudiera definir. Un atacante recibió la pelota en una posición adelantada y el abanderado levantó la bandera para señalar la infracción. La decisión generó molestia entre los futbolistas libios, quienes consideraban que se había interrumpido una jugada con posibilidades de terminar en gol.

La posición del jugador provocó la marcación

Durante el contragolpe, uno de los jugadores de Libia dejó la pelota para un compañero que se encontraba por delante de la línea de medio campo. Además, estaba más cerca de la línea de gol rival que el balón y el penúltimo defensor de Túnez.

Cuando el futbolista recibió el pase, el juez de línea levantó inmediatamente la bandera. La posición del atacante fue determinante para la decisión, debido a que cumplía con las condiciones establecidas para señalar fuera de juego.

Los integrantes de la selección libia se acercaron al abanderado para reclamarle la decisión. Tanto los jugadores como el cuerpo técnico consideraban que la acción había sido detenida de manera incorrecta y que el contragolpe podía terminar en el gol que les diera el triunfo.

Ante la protesta, el árbitro central se dirigió hacia la banda. El silbante mostró tarjetas y explicó lo ocurrido antes de que el encuentro pudiera continuar durante sus últimos segundos.

¿Por qué fue correcto señalar fuera de juego?

De acuerdo con las reglas del futbol establecidas por la International Football Association Board, un jugador se encuentra en posición de fuera de juego cuando cualquier parte de su cabeza, cuerpo o pies está en la mitad del campo del rival, sin contar la línea de medio campo, y se encuentra más cerca de la línea de gol que el balón y el penúltimo oponente.

En la jugada protagonizada por Libia, el futbolista recibió el pase delante de la mitad del campo y también estaba por delante del balón y del penúltimo defensor. Por esas condiciones, la posición cumplía con los elementos necesarios para sancionar el fuera de juego.