Leones Negros rechaza la eliminación del ascenso y descenso en el futbol mexicano

Después de que la Liga MX publicara el reglamento de competencia para el Apertura 2026, en el que quedó oficializada la desaparición del sistema de promoción y descenso entre las dos principales categorías del futbol mexicano, Leones Negros expresó su rechazo a la decisión.

Con la publicación del nuevo reglamento quedó establecido que los clubes de la Liga de Expansión MX ya no podrán acceder a la Primera División por méritos deportivos.

El último ascenso y descenso en la Liga MX se registró al término de la temporada 2018-2019. Atlético de San Luis obtuvo el ascenso deportivo, mientras que Veracruz terminó en el último lugar de la tabla porcentual. Sin embargo, el conjunto jarocho permaneció en la máxima categoría tras cubrir la multa establecida en ese momento.

Desde entonces, ningún equipo de la Liga de Expansión ha tenido la posibilidad de ascender a la Primera División. Un año después, Veracruz fue desafiliado del futbol mexicano por problemas económicos.

Leones Negros anuncia acciones legales

A través de un comunicado, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara manifestó su rechazo a la eliminación definitiva del ascenso y descenso, y confirmó que ya inició acciones legales para defender la posibilidad de que los clubes puedan llegar a la Liga MX mediante resultados deportivos.

El equipo señaló que busca que se respeten los compromisos previamente asumidos por la Federación Mexicana de Futbol respecto al restablecimiento del sistema de ascenso y descenso.

A nuestra afición le decimos con toda claridad: no estamos de brazos cruzados. Por el contrario, ya nos encontramos defendiendo ante las instancias jurisdiccionales competentes los derechos de todos los clubes mexicanos al mérito deportivo, con el objetivo de que se cumplan las promesas reiteradas e inequívocas de la FMF de restablecer el sistema de ascenso y descenso en el fútbol mexicano.

En el mismo comunicado, el club aseguró que continuará fortaleciendo su estructura deportiva e institucional con la intención de mantenerse preparado para competir bajo los estándares de un equipo de Primera División.

Nuestros proyectos no se detienen: seguiremos formando futbolistas mexicanos y compitiendo, buscando e invirtiendo para tener y cumplir con estándares de Primera División, porque ese nivel no solo se demuestra en la cancha; se construye en toda la estructura de un club: en su institución, su cantera, su afición y su gestión.

Leones Negros también hizo un llamado a la afición y a los distintos actores del futbol mexicano para respaldar la permanencia del ascenso y descenso como mecanismo de competencia.

Previamente, clubes como Leones Negros, Mineros de Zacatecas, Atlético Morelia, Cancún FC, Jaiba Brava y Atlético La Paz recurrieron al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en busca de la reactivación del sistema de ascenso y descenso. Sin embargo, el organismo rechazó las medidas solicitadas, por lo que el club universitario ahora continuará su defensa por otras vías jurisdiccionales.