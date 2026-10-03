Nueva victoria para el Campeón. España vence 3-1 a República Checa

La Selección Española de Futbol firmó una nueva victoria en la UEFA Nations League al imponerse por 3-1 a la República Checa en el Estadio Carlos Tartiere de Oviedo, ante una asistencia que llenó las gradas del recinto asturiano para arropar al combinado nacional.

El encuentro se disputó en el marco de la tercera jornada de la fase de grupos del torneo continental, un compromiso clave para la actual campeona del mundo, que mantiene el pulso competitivo en este tramo del calendario internacional.

El seleccionador Luis de la Fuente afrontó el duelo condicionado por bajas sensibles en la plantilla. Las ausencias por lesión de futbolistas determinantes como Nico Williams, Alejandro Grimaldo y Ferran Torres (este último separado por molestias en el tobillo) obligaron a introducir variantes en el once inicial. Pese a las rotaciones obligadas, el bloque supo mantener la solidez que le ha permitido conservar un pleno de victorias en el arranque de esta edición de la Liga de Naciones.

El partido se encarriló muy pronto gracias a Lamine Yamal. El joven extremo del FC Barcelona abrió el marcador apenas al minuto 5 de juego con una acción individual marca de la casa, coronando su insistencia ofensiva. El tanto inicial dio tranquilidad a los locales, que dominaron la posesión ante un ordenado cuadro checo. Antes de llegar al descanso, Rodri amplió la ventaja con el segundo tanto al minuto 34, reflejando el control territorial de España.

Rodri fue el encargado de marcar el 2-0 momentáneo REUTERS

Mikel Merino cerró la cuenta para la selección española al minuto 89 frente a la República Checa, aprovechando la superioridad numérica tras la expulsión de Ladislav Krejčí momentos antes. El mediocampista del Arsenal, que había ingresado de cambio en el tramo final del encuentro, aprovechó un espacio en el área para definir con contundencia y decretar el 3-1 definitivo en el Estadio Carlos Tartiere, sumando así una anotación clave a su cuenta personal tras haber sido también el héroe en la eliminatoria mundialista previa.

En la segunda mitad, la República Checa recortó distancias por medio de Jiří Sláma al minuto 69, tensión que obligó a La Roja a gestionar el esfuerzo físico ante la acumulación de minutos de esta ventana FIFA. Con este triunfo por 3-1, España afianza su racha positiva de triunfos oficiales y se prepara para su siguiente desplazamiento en el torneo para medirse ante Croacia.