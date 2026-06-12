Rodolfo Pizarro regresa a Pachuca; confían en que retome liderazgo

Rodolfo Pizarro (15 de febrero de 1994) vuelve a casa, al lugar donde consiguió su primer título de la Liga MX. Los Tuzos del Pachuca anunciaron el retorno del mediocampista ofensivo, donde esperan que retome su liderazgo que tuvo en sus inicios.

“Un futbolista formado en las Fuerzas Básicas del Alto Rendimiento Tuzo, y que vuelve a casa con el nuevo reto: retomar el protagonismo que tuvo en sus inicios en la escuadra hidalguense, con la que debutó en el balompié mexicano y obtuvo su primer campeonato”, destacó el Pachuca.

Hugo Sánchez debutó al originario de Tampico, Tamaulipas, en el Apertura 2012 Mexsport

Rodolfo Pizarro se convierte en el primer refuerzo tuzo de cara al Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, que en la jornada 1 visitarán a los Pumas en el Olímpico Universitario, duelo que se jugará el sábado 18 de julio a las 5 de la tarde.

Hugo Sánchez debutó al originario de Tampico, Tamaulipas, en el Apertura 2012 (disputó 10 partidos) y su primer gol lo logró ante Dorados de Sinaloa en la Copa MX del Clausura 2013. En el Apertura 2013, se afianzó como una de las revelaciones del futbol mexicano y el 20 de enero de 2014 recibió por primera ocasión, una convocatoria a la Selección Mexicana, comandada por Miguel Herrera.

Con Pachuca se coronó en el Clausura 2016, bajo el mando de Diego Alonso. Asimismo, consiguió el título de Campeón de Campeones (2015-2016). En ese entonces, el tamaulipeco pasaba por gran momento, por lo que fue convocado a la Selección Mexicana.

A Chivas llegó en el Clausura 2017, bajo el mando de Matías Almeyda. Después de ser campeón con el Guadalajara, fue a los Rayados de Monterrey, el Inter de Miami y el AEK de Atenas.

La llegada de Rodolfo Pizarro al Pachuca se da tras un acuerdo con FC Juárez.