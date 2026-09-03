Cota asume la responsabilidad de la eliminación del America: "Si buscan un culpable, aquí lo tienen"

Rodolfo Cota asumió la responsabilidad de la eliminación del América en la Leagues Cup. El veterano arquero azulcrema compareció ante los medios de comunicación resistiendo el llanto durante su intervención en la zona mixta del Dignity Health Sports Park. Con el rostro visiblemente desencajado, sentenció de forma tajante que si el americanismo estaba buscando un culpable de la dolorosa caída frente a los Rayados de Monterrey, él era el responsable.

Tras concretarse la tanda de penales en la que la escuadra regiomontana se impuso por 5-4 a las Águilas, luego del empate 2-2 en el tiempo regular, Cota quitó peso de encima de inmediato a sus compañeros Kevin Álvarez y Alan Cervantes. El guardameta defendió al lateral por cometer la falta que permitió la igualada de Lucas Ocampos por la vía penal, y arropó al contención por haber sido el único elemento de la plantilla que erró su ejecución desde los once pasos.

Desde que iniciamos, era el objetivo el poder conseguir este torneo por la obligación que tiene este club, por lo que exige. La verdad, estoy muy dolido y triste, y más en lo personal. No merecíamos eso. Habíamos hecho bien las cosas. El no poderlos ayudar, el que termino equivocándome en un gol, en la tanda de penales nuevamente fallo... No hay que buscar culpables ni en Kevin, que hace el penal, ni en Alan, que desafortunadamente le toca fallar… Si el americanismo quiere buscar algún culpable, pues aquí lo tienen”.

​Rodofo Cota / Portero del América

La maldición azulcrema en el plano internacional

Con este amargo descalabro, el conjunto dirigido por el estratega uruguayo Guillermo Almada se despidió de forma definitiva del sueño de coronarse en el extranjero. Las Águilas continuarán con la asignatura pendiente de conquistar este certamen, una competencia que se les ha negado sistemáticamente en sus distintos formatos y donde bajo el sistema oficial vigente jamás habían logrado instalarse en la fase de semifinales.

Ahora, la plantilla se verá obligada a disputar el enfrentamiento de consolación por el tercer lugar de la justa frente al Club León, institución que cayó eliminada en la otra llave a manos de los Diablos Rojos del Toluca.