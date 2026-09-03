Checo Pérez analiza el ritmo de Cadillac: "Si encontramos un segundo, pelearemos"

Para nadie es un secreto que la primera temporada de Cadillac está resultado más complicada de lo esperado y, a pesar de los progresos mostrados en la primera mitad de la temporada la llegada al ecuador del año no fue lo que esperaban, una situación que llevó a remover a Graeme Lowdon como jefe de la escudería y, en su lugar, traer a Marcin Budkowski.

El ex integrante de Alpine tendrá un mayor control desde este fin de semana en Italia luego de haber sido un observador en el Gran Premio de los Países Bajos para entender el funcionamiento del equipo, una situación que Sergio Pérez espera tenga un mayor impacto en el desarrollo del coche y que, en un lapso de 12 semanas pueda permitirles cerrar la brecha para estar más cerca del grupo medio.

“He visto mucho liderazgo, en primer lugar, de su parte…ya ha tenido un impacto positivo”, dijo Checo Pérez el jueves de medios en el circuito de Monza donde señaló que hay un cronograma para el desarrollo del equipo bajo el mando de Budkowski. “Tiene muy claro en qué debe concentrarse en los próximos tres meses, porque en la Fórmula 1 todo es a muy corto plazo”

El piloto mexicano de Cadillac agregó que la presencia de Budkowski y la de él mismo está animando a otras personas del paddock de la F1 a mostrar interés por la escudería y, eso podría traducirse en la llegada de personal técnico con más experiencia necesario para el equipo y su progreso.

Sergio Pérez espera que el comportamiento del Cadillac mejore. Cadillac Formula 1 Team

"Sigo siendo muy optimista. Puedo ver, especialmente ahora con Marcin y su liderazgo, que viene buena gente en los próximos meses. Obviamente sabíamos que iba a ser un período muy difícil al principio”, indicó el mexicano quien señaló que es corta la brecha por recortar para poder estar en la pelea de sus primeros puntos por ritmo y no por cuestiones de estrategia.