Neymar se lesiona en dolorosa eliminación del Santos y se somete hoy a rigurosos estudios médicos

El panorama deportivo de Neymar se vuelve a oscurecer de forma dramática. Tras ser sustituido en su último compromiso, la atención del futbol internacional se centra por completo en el complejo clínico de Sao Paulo, donde el astro brasileño será sometido hoy jueves a rigurosas pruebas médicas para determinar el alcance exacto de una nueva lesión en el isquiotibial derecho.

El cuerpo médico del Peixe le realizará una resonancia magnética de última hora para confirmar si se trata de una fatiga severa, un edema o un desgarro muscular de mayor gravedad en la zona afectada. El momento de este percance físico no pudo ser más inoportuno, pues coincidió con la eliminación de su escuadra, el Santos FC, de la Copa de Brasil. El conjunto local necesitaba una remontada épica en Vila Belmiro tras haber caído 3-0 en el choque de ida frente al SE Palmeiras.

El director técnico, Cuca, apostó de inicio por la titularidad de su máxima figura; sin embargo, justo antes del descanso, el histórico 10 sintió un pinchazo agudo en el muslo derecho tras ensayar un remate al arco y solicitó el cambio inmediato. Sin el liderazgo de su capitán en la cancha durante el complemento, la ofensiva blanquinegra se desmoronó por completo y el encuentro culminó con un insípido empate 0-0, sellando el adiós definitivo del certamen copero.

El calvario físico de Neymar: 4 años fuera de las canchas

A sus 34 años, la fragilidad muscular del atacante vuelve a sembrar severas dudas sobre su continuidad física en el panel. El entrenador admitió que es prácticamente un hecho que Neymar se perderá el trascendental partido de este domingo ante el Internacional de Porto Alegre en el Brasileirão, torneo en el que marchan en la decimocuarta posición y necesitan sumar con urgencia para alejarse de la quema del descenso.

A lo largo de su trayectoria, el paulista ha acumulado cerca de 40 lesiones que lo han mantenido alejado de los terrenos de juego por casi 4 años: