¡Sorpresa en Valdebebas! Ancelotti vuelve al lugar en el que se convirtió en leyenda del Real Madrid

En la Ciudad Deportiva del Real Madrid se vivió una emotiva jornada tras el regreso de Carlo Ancelotti, quien realizó una visita sorpresa a las instalaciones de Valdebebas. El seleccionador de Brasil aprovechó su gira por Europa para reencontrarse con la plantilla blanca y saludar al timonel madridista, José Mourinho, antes del compromiso liguero frente al Real Betis.

El Real Madrid es casa, es familia, es todo. Lo he pasado muy bien aquí y tengo un recuerdo fantástico. He pasado de entrenador a aficionado o primer aficionado y cuando juega el Real Madrid me pongo enfrente de la televisión”.

​Carlo Ancelotti / Entrenador de Brasil

Ancelotti: DT más ganador en la historia del Real Madrid

Durante sus dos exitosas etapas en el banquillo de Chamartín (2013-2015 y 2021-2025), Carletto consolidó una época dorada y superó el récord del legendario Miguel Muñoz, alcanzando la cifra de 15 títulos oficiales.

Su extraordinario palmarés en la institución incluye tres coronas de la UEFA Champions League (2014, 2022 y 2024), destacando la conquista de 'La Décima', además de tres Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes, una Copa Intercontinental, dos Ligas de España, dos Copas del Rey y dos Supercopas de España.

Ancelotti elogió el buen arranque del Real Madrid en esta campaña, en la que espera que el equipo vuelve a ganar títulos, pues con él en el bantillo fue la última etapa en la que los merengues fueron campeones de algún torneo.

Creo que el equipo está bien preparado con los nuevos fichajes, que van a aportar mucho. Va a ser una gran temporada para el Real Madrid”.

​Carlo Ancelotti / Entrenador de Brasil

Monitoreo médico a contrarreloj para la Seleção

Además de reunirse cordialmente con Mourinho y con figuras de la plantilla actual como Jude Bellingham y Thibaut Courtois, el estratega italiano dedicó parte de su tiempo en las oficinas a consultar el estado de salud de varios de sus dirigidos en el combinado sudamericano.

Ancelotti conversó de forma directa con Éder Militao, Rodrygo Goes y Endrick, quienes se encuentran lesionados en la enfermería madrileña y descartados para la exigente fecha FIFA de finales de septiembre. Por esta alarmante razón, Vinicius Junior será el único representante del equipo en la convocatoria de la Verdeamarela para los próximos enfrentamientos ante Australia e India.