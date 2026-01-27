Concacaf busca expansión a nivel global y consigue una alianza estratégica para sus torneos

La Concacaf quiere impulsar el crecimiento de sus competencias en la región explotando a nivel mundial con alianzas que permitan la visibilidad de sus equipos en todos lados.

De tal manera, Caliente, la empresa de apuestas más grande, se sumó a ellos como patrocinador oficial de la Concacaf Champions Cup y la Concacaf W Champions Cup. Fundada en México, es la plataforma de entretenimiento deportivo líder en el paísy una de las más relevantes a nivel regional. La marca ha construido su crecimiento sobre lainnovación, el compromiso con el deporte

Las competencias de clubes más importantes de Norte y Centroamérica más el Caribe, tienen a grandes equipos en sus listas y el cambio de formato ha coadyuvado a que el nivel de los equipos se empareje y se note en partidos más vistosos y competitivos.

Al tener a Caliente de su lado, la alianza con la Concacaf se vuelve una asociación directa y diferenciada con el alto rendimiento tanto en el torneo varonil como en el de mujeres.

La Concacaf aceptó el patricinio siempre bajo el estandarte de que el compromiso con socios estratégicos fortalezca el desarrollo del futbol regional mientras Caliente.mx se mantiene como una de las mejores marcas dentro del ecosistema deportivo.

La directora Comercial en jefe de la Concacaf, Hedi Pellerano, observa que la alianza estratégica ayuda a crear mejores lazos de trabajo y puede ayudar a una mejor experiencia a los aficionados ya sea en el estadio o vía remota desde la televisión.

Las dos empresas, Caliente y Concacaf unen fuerzas Cortesía: Caliente

La Concacaf Champions Cup y la Concacaf W Champions Cup representan el máximo nivel del fútbol de clubes en nuestra confederación. Contar con un socio como Caliente.mx, que comparte una visión de largo plazo, refuerza la identidad de nuestros torneos".

En tanto, Fernanda Sainz, jefa comercial de Caliente.mx, externó la gratitud que sienten con la Concacaf por la alianza, que además es multianual y que permitirá poner al aficionado en el centro de la experiencia.

Sumarnos como patrocinador oficial de Concacaf Champions Cup y Concacaf W ChampionsCup es un gran paso en nuestra visión de largo plazo".

Al hablar de la experiencia del aficionado, se dará prioridad a que puedan tener activaciones centradas accediendo a experiencias únicas en la plataforma, una nueva forma de integrarse al juego desde la comodidad del móvil. También se tendrán balones de los partidos, giveaways de playeras oficiales y boletos gratis para los encuentros.