Xolos de Tijuana no podrá llevarse a Rodrigo Aguirre del América

Los Xolos de Tijuana hicieron eco con el supuesto interés de negociar con el América los servicios de Rodrigo Aguirre.

Por el delantero uruguayo hay interés de un par de equipos, uno de Liga Mx y otro foráneo, aunque estos no se han destapado. Sin embargo, en el canal digital del exfutbolista Miguel Layún (Layvtime) se difundió la posibilidad de que el charrúa llegue como refuerzo de la jauría.

El América está en una carrera contra el tiempo (hasta el 9 de febrero), para liberar una plaza de jugador No Formado en México (NFM), y de esa manera concretar su oferta por el brasileño Raphael Veiga, del Palmeiras.

El más cercano de salir de Coapa es el Víctor Dávila. Como se adelantó en Excélsior, el delantero chileno es pretendido por el Colo-Colo de su país, aunque la oferta no convence a la directiva de las Águilas.

¿El Búfalo está cerca del Tijuana?

El escenario de liberar una plaza de NFM mediante el Bufalo Aguirre y un traspaso a los Xolos es complicado. El equipo que dirige Sebastián Abreu tiene sus nueve lugares de extranjeros ocupados: Unai Bilbao (España), Jackson Porozo (Ecuador), Ignacio Rivero (Uruguay), Domingo Blanco (Argentina), Frank Boya (Bélgica), Vitor Ferreira (Brasil), Mourad Daoudi (España), Adonis Preciado (Ecuador) y Josef Martínez (Venezuela).

En el torneo Clausura 2026, el América no ha marcado goles. Acumula dos empates sin goles ante los Xolos de Tijuana y el Pachuca, además de una derrota con el Atlético de San Luis (0-2).

La urgencia de América en su ofensiva es crítica, con un Rodrigo Aguirre también en mala racha; el último gol del charrúa en la Liga MX ocurrió el 1 de noviembre del 2025, en el triunfo 2-0 sobre el León.

Humo celeste por americanistas

Las directivas del Cruz Azul y del América despejaron el humo sobre un supuesto interés de La Máquina por dos elementos de las Águilas.

Circuló una versión en diversos medios sobre el futuro inmediato del delantero Henry Martín y del lateral Kevin Álvarez. Ambos fueron desmentidos, aunque todo surgió a consecuencia de los intentos del representante de Henry Martín por mover su nombre en el mercado de transferencias, según fuentes cercanas al Cruz Azul.