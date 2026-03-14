Ring Royale 2026 se podrá ver Gratis; checa la cartelera completa

Ring Royale 2026 ha causado cierto interés, debido a las peleas en la que participarán varios protagonistas con “rencillas”. Contrario a las transmisiones en la que debes contratar un servicio de streaming, estos combates se podrán ver GRATIS y EN VIVO desde la Arena Monterrey.

En las peleas estarán figuras de la farándula, creadores de contenido y personalidades de internet. Entre los combates “más esperados”, se encuentra el que sostendrá Alfredo Adame contra Carlos Trejo.

El montaje del escenario de ring Royale 2026 Tomada de @_PonchoDeNigris

Día: domingo 15 de marzo de 2026.

Hora: 6 de la tarde.

Inicio de la alfombra dorada: 4:30 de la tarde.

¿DÓNDE VER RING ROYALE 2026 EN VIVO Y GRATIS?

- Youtube de Ring Royale.

- TikTok de Ring Royale.

- Twitch de Ring Royale.

LA CARTELERA DE RING ROYALE 2026.

- Alfredo Adame vs. Carlos Trejo.

- Karely Ruiz vs. Marcela Mistral.

- Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella.

- Alberto del Río vs. Chuy Almada.

- Abelito vs. Bull Terrie.

- Batalla de parejas: La Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine.

No sólo habrá peleas, sino también batallas de freestyle:

- Aczino vs. Azuky.

- RC vs. Gjetto Living.

El cantante Luis R. Conriquez se presentará en la velada, mientras que el Himno Nacional de México, lo interpretará Elaine Haro.