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Ring Royale 2026 se podrá ver Gratis; checa la cartelera completa

Los combates de Ring Royale 2026 se podrán ver gratis y en vivo. Checa la cartelera y los horarios

Por: Arturo López

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Ring Royale 2026 se podrá ver Gratis; checa la cartelera completaTomada de @_PonchoDeNigris

Ring Royale 2026 ha causado cierto interés, debido a las peleas en la que participarán varios protagonistas con “rencillas”. Contrario a las transmisiones en la que debes contratar un servicio de streaming, estos combates se podrán ver GRATIS y EN VIVO desde la Arena Monterrey.

En las peleas estarán figuras de la farándula, creadores de contenido y personalidades de internet. Entre los combates “más esperados”, se encuentra el que sostendrá Alfredo Adame contra Carlos Trejo.

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El montaje del escenario de ring Royale 2026Tomada de @_PonchoDeNigris

Día: domingo 15 de marzo de 2026.

Hora: 6 de la tarde.

Inicio de la alfombra dorada: 4:30 de la tarde.

¿DÓNDE VER RING ROYALE 2026 EN VIVO Y GRATIS?

  • - Youtube de Ring Royale.
  • - TikTok de Ring Royale.
  • - Twitch de Ring Royale.

LA CARTELERA DE RING ROYALE 2026.

  • - Alfredo Adame vs. Carlos Trejo.
  • - Karely Ruiz vs. Marcela Mistral.
  • - Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella.
  • - Alberto del Río vs. Chuy Almada.
  • - Abelito vs. Bull Terrie.
  • - Batalla de parejas: La Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine.

No sólo habrá peleas, sino también batallas de freestyle:

  • - Aczino vs. Azuky.
  • - RC vs. Gjetto Living.

El cantante Luis R. Conriquez se presentará en la velada, mientras que el Himno Nacional de México, lo interpretará Elaine Haro.

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