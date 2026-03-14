Ring Royale 2026 se podrá ver Gratis; checa la cartelera completa
Los combates de Ring Royale 2026 se podrán ver gratis y en vivo. Checa la cartelera y los horarios
Ring Royale 2026 ha causado cierto interés, debido a las peleas en la que participarán varios protagonistas con “rencillas”. Contrario a las transmisiones en la que debes contratar un servicio de streaming, estos combates se podrán ver GRATIS y EN VIVO desde la Arena Monterrey.
En las peleas estarán figuras de la farándula, creadores de contenido y personalidades de internet. Entre los combates “más esperados”, se encuentra el que sostendrá Alfredo Adame contra Carlos Trejo.
Día: domingo 15 de marzo de 2026.
Hora: 6 de la tarde.
Inicio de la alfombra dorada: 4:30 de la tarde.
¿DÓNDE VER RING ROYALE 2026 EN VIVO Y GRATIS?
- - Youtube de Ring Royale.
- - TikTok de Ring Royale.
- - Twitch de Ring Royale.
LA CARTELERA DE RING ROYALE 2026.
- - Alfredo Adame vs. Carlos Trejo.
- - Karely Ruiz vs. Marcela Mistral.
- - Aldo de Nigris vs. Nicola Porcella.
- - Alberto del Río vs. Chuy Almada.
- - Abelito vs. Bull Terrie.
- - Batalla de parejas: La Kyliezz y Georgiana vs. Alexis Mvgler y Velvetine.
No sólo habrá peleas, sino también batallas de freestyle:
- - Aczino vs. Azuky.
- - RC vs. Gjetto Living.
El cantante Luis R. Conriquez se presentará en la velada, mientras que el Himno Nacional de México, lo interpretará Elaine Haro.