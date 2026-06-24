¿En riesgo el Escocia vs Brasil por tormenta eléctrica? La última información

Brasil llega a este duelo clave en Miami con la necesidad de sumar una victoria que le asegure el primer puesto del Grupo C.

Un triunfo ante Escocia, combinado con el resto de resultados, permitiría a la Canarinha cerrar la fase de grupos en lo más alto y con buena diferencia de gol, clave para el cruce de Dieciseisavos.

Aficionados se cubren de la lluvia para el Brasil vs Escocia REUTERS

Los escoceses, por su parte, buscarán dar la sorpresa y clasificar a la siguiente ronda tras un buen arranque en el torneo. Aunque este partido podría verse afectado por el clima en Miami.

El Escocia vs Brasil podría verse afectado por tormenta eléctrica

A pocas horas del pitazo inicial, se registró una fuerte lluvia en Miami que generó preocupación entre organizadores, jugadores y aficionados. El clima húmedo y tormentoso complicó la llegada al estadio y puso en duda la normalidad del desarrollo del partido.

Aunque la lluvia cayó de manera estrepitosa, la apertura de las puertas abiertas se dio a la hora prevista. Los hinchas pudieron ingresar al estadio según lo programado, y el ambiente previo al partido se vivió con normalidad a pesar de las condiciones.

Sin embargo, persiste un riesgo elevado de tormenta eléctrica en la zona. Las autoridades y la FIFA monitorean de cerca los pronósticos.

El protocolo de seguridad de Estados Unidos ante tormentas eléctricas es claro: si se detecta un rayo en un radio cercano, el partido debe suspenderse por al menos 30 minutos, y podría extenderse más según la evolución del clima. El estadio no cuenta con techo retráctil completo sobre el campo, lo que aumenta la vulnerabilidad.

Podría ser el segundo partido que tiene afectaciones por clima

Al igual que ocurrió con el encuentro entre Francia e Irak, este Brasil-Escocia corre serio riesgo de interrupciones.

Neymar tendrá minutos en el Brasil vs Escocia REUTERS

Aquel partido del Grupo I tuvo que ser suspendido temporalmente por una tormenta eléctrica, convirtiéndose en el primer caso del Mundial 2026 afectado directamente por el clima.

En Miami, la combinación de calor intenso, humedad y probabilidad superior al 50% de tormentas durante la tarde-noche obliga a prepararse para posibles pausas largas.