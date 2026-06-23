Mundial 2026: Raphinha revela si podrá volver a jugar con Brasil tras su lesión

El delantero brasileño Raphinha se pronunció por primera vez después de sufrir una lesión muscular durante el encuentro entre Brasil y Haití en el Mundial 2026, una situación que encendió las alarmas dentro de la selección sudamericana en plena disputa de la Copa del Mundo.

A través de sus redes sociales, el atacante agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de aficionados, compañeros y cuerpo técnico, además de enviar un mensaje de fortaleza ante el complicado momento que atraviesa.

Amo el fútbol, ​​amo lo que hago y amo vestir la camiseta de la Selección Brasileña. Haré todo lo que esté a mi alcance para recuperarme y volver lo antes posible. Quiero estar junto a mis compañeros, luchar por nuestros objetivos y seguir dándolo todo para honrar esta camiseta y brindar alegría a la afición brasileña”, expresó Raphinha.

Raphinha sufrió una lesión muscular en partido que sostuvo Brasil ante Haití REUTERS

Raphinha aseguró que enfrentará este nuevo reto con la misma determinación que ha caracterizado su carrera profesional y dejó claro que mantiene la confianza en regresar a las canchas lo antes posible.

El futbolista también confirmó que permanecerá junto a la concentración de Brasil mientras continúa con su proceso de recuperación. Aunque no podrá estar disponible de inmediato para los próximos compromisos de la selección, expresó su deseo de seguir respaldando al equipo desde fuera del terreno de juego.

Quiero estar junto a mis compañeros, luchar por nuestros objetivos y seguir dándolo todo para honrar esta camiseta y brindar alegría a la afición brasileña", escribió el jugador del Barcelona.

El atacante reconoció que la noticia fue difícil de asimilar, especialmente por la importancia del momento que vive la Selección de Brasil dentro del Mundial 2026. Sin embargo, destacó la unión del grupo y la fortaleza del plantel para superar cualquier adversidad durante el torneo.

Además, Raphinha manifestó su confianza en que Brasil mantendrá su nivel competitivo y continuará avanzando en la búsqueda del título mundial.

Momento en el que Raphinha abandonó el campo lesionado. REUTERS

Finalmente, el delantero envió un mensaje de optimismo a la afición brasileña, reiterando su compromiso con la camiseta nacional y su intención de trabajar intensamente para regresar antes de que concluya la participación de Brasil en la Copa del Mundo 2026.

La lesión del atacante representa una preocupación para el cuerpo técnico brasileño, que podría perder temporalmente a una de sus principales figuras en la fase decisiva del torneo.