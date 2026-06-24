Gil Mora y su récord en el Mundial 2026: "Para mí es como un sueño hecho realidad"

El Estadio Ciudad de México fue testigo de una noche histórica para el fútbol nacional en el último partido de la fase de grupos para México al enfrentar a Chequia, donde Gilberto Mora, jugador de los Xolos de Tijuana, estableció un récord: el jugador más joven en ser titular en un Mundial con México, saltando al campo ante la República Checa con apenas 17 años.

"Morita", quien ya ostentaba récords como el más joven en anotar en Liga MX a los 15 años y debutar con la Selección Mayor a los 16, superó la marca histórica de Manuel “Chaquetas” Rosas, vigente desde el torneo inaugural de 1930.

Tras superar una lesión inguinal a comienzos de año que lo dejó fuera durante dos meses, el técnico Javier Aguirre llevó con cautela al juvenil, dosificando sus minutos tras su debut mundialista ante Sudáfrica el pasado 11 de junio. Ahora, con el panorama ya resuelto, el estratega mexicano apostó por mandarlo desde un inicio a la cancha ante Chequia ayudando a la tercera victoria consecutiva del equipo nacional, una noche que quedará grabada en la memoria del jugador.

"La verdad para mi es como un sueño hecho realidad, es algo por lo que trabajé siempre, poder jugar aquí en el Estadio Ciudad de México un Mundial con mi selección y la verdad que estoy muy contento, muy feliz por la victoria, queríamos cerrar con tres victorias en el grupo y gracias a Dios así fue, entonces estamos muy contentos y ahora a pensar en lo que sigue", dijo en la zona mixta tras el triunfo 3-0.

Un impacto inmediato y un futuro sin límites

Mora, quien se unió a una lista selecta de futbolistas menores de 18 años en disputar un Mundial —un club inaugurado por Pelé en 1958 y cuyo récord de menor edad histórica pertenece a Norman Whiteside desde 1982—, admitió con humildad que el impacto de sus logros ha superado los tiempos que él mismo proyectaba.

Al ser cuestionado sobre si se imaginaba romper récords de precocidad a su corta edad dijo: "No, pues la verdad si lo pensaba que lo podía lograr, pero no tan pronto la verdad, pero ahora que estoy aquí pues trato de disfrutarlo, de vivir día a día, de dar lo mejor de mí cuando entro al campo y la verdad que estamos muy contentos”.

"La verdad, creo que ahorita no me han caído el 20”, señaló el jugador de Xolos. Con los pies en la tierra

Con los dieciseisavos de final en el horizonte, Mora se mantiene enfocado: “Seguir trabajando, nada más, no queda otra, igual como lo venimos haciendo y poner un poquito más, creo que vienen buenos rivales que nos pueden tocar, entonces vamos a seguir trabajando para poder seguir en ese camino que queremos seguir avanzando".