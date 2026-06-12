Revolución tecnológica: Así es el uniforme inteligente de los árbitros de FIFA

La Copa del Mundo 2026 representa también un cambio importante desde el tema de los árbitros dado que los silbantes ahora cuentan con diversas tecnologías en su vestimenta que han dejado atrás los simples uniformes que antes portaban.

Además del uniforme, que debe ser distinto al color de cualquiera de los equipos que estén en la cancha y, por eso FIFA tiene estandarizados colores a nivel global para las diferentes competiciones, y de las tarjetas roja y amarilla para las sanciones, así como la libreta y pluma para la bitácora, hay otros aditamentos que ahora portan y que, en el pasado, ni siquiera hubieran sido concebidos como una realidad.

¿Por qué los árbitros usan dos relojes?

Algunos silbantes presentan dos relojes en sus brazos, una situación que tiene una explicación aunque también ha ido cambiando con el tiempo. El objetivo es llevar un control exacto del tiempo entre el que se ha disputado desde el momento del silbatazo y el tiempo real de juego, esto quiere decir excluyendo el tiempo que se pierde en el transcurso del encuentro y, así, obtener la diferencia que se debe agregar al final de cada mitad.

También se tienen dos relojes por protección en caso de un golpe. La tecnología no está exenta de fallas y si una de las piezas presenta una falla siempre existe un respaldo.

Uniformes con GPS

Parte de la vestimenta de los árbitros está equipada con sensores GPS que sirven no solo para posicionamiento, sino también para obtener datos de velocidad y movimiento de los silbantes en el encuentro.

El sistema de comunicación

Dado que el cuerpo arbitral ya no solo son el central, los dos asistentes y el cuarto árbitro, sino que ahora además cuenta con aquellos posicionados en el sistema VAR, es normal observar a los silbantes con una diadema de comunicación en su cabeza.

El sistema de comunicación inalámbrica se ha desarrollado con tecnología que permite una claridad superior a la de una llamada telefónica con un móvil. Los árbitros llevan un transmisor/receptor.

En el caso del central y sus dos asistentes se trata de una comunicación abierta, es decir, no necesitan presionar ningún botón para activar la charla. La situación es diferente con aquellos que se encuentran en el VAR y el cuarto silbante. Si bien están en la misma red de comunicación, necesitan apretar un botón para conectarse con el árbitro central.

Cámara corporal

Una de las grandes novedades es la incorporación de cámaras corporales acopladas a los audífonos de los árbitros, situadas a la altura de la sien. Este dispositivo captura la perspectiva exacta del silbante a nivel de cancha y envía la señal de forma inalámbrica a la cabina de producción, donde el video se procesa en tiempo real para integrarse a la emisión televisiva.

Esta tecnología visual se complementa con un sensor interno en el balón, el cual rastrea la posición de los jugadores y emite alertas automatizadas.