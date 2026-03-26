¡Reta de lujo en el Maracaná! Leyendas de Portugal "tiran rostro" y juegan cascarita en Tepito

Como parte de la promoción del partido que enfrentará a la selección portuguesa contra la Selección de México, que se celebrará con motivo de la reinauguración del Estadio Azteca, una delegación de leyendas del futbol de Portugal sorprendió a residentes y aficionados del barrio de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc, recorriendo y disfrutando de su paseo por este famoso lugar.

El grupo, compuesto por exfutbolistas lusitanos de gran trayectoria, decidió recorrer uno de los barrios más icónicos del centro de la capital para vivir una experiencia diferente a la de sus habituales giras deportivas.

Las figuras invitadas de la selección portuguesa dieron un paseo por uno de los barrios más famosos y bravos de la Ciudad de México @portugal.legends

Entre las actividades realizadas, destacaron una “cascarita” en la cancha Maracaná, donde compartieron el terreno de juego con aficionados y creadores de contenido locales en un ambiente festivo y espontáneo. Posteriormente, recorrieron calles y zonas comerciales de Tepito, interactuando con vecinos y aficionados que se acercaron a tomarse fotos y saludar a los exjugadores.

Entre los asistentes se encontraban figuras como Rui Patrício, Ditesef Fernandes, Madjer, Nuno Gomes, Hélder Postiga, Ricardinho y Fernando Meira, así como Joao Victor Saraiva, uno de los mejores futbolistas de playa de Portugal, quien agradeció la hospitalidad y trato recibido.

Los exfutbolistas jugaron un partido en la cancha del Maracaná @portugal.legends

La visita no solo ofreció un momento único para los exfutbolistas, sino que también reforzó la conexión entre estos íconos del futbol europeo y la afición mexicana en un entorno poco convencional, sumándose a la preparación de ambos equipos rumbo a la Copa del Mundo.