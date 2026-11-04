Remontada histórica del Fenerbahce ante el Liverpool en Champions

En una noche de lluvia en el Chobani Stadyumu, el Fenerbahçe escribió una de esas páginas que se quedan para siempre en la memoria del aficionado y logró una memorable remontada ante el Liverpool (3-2) en la Champions League.

El equipo dirigido de forma interina por el legendario Dirk Kuyt, que conocía de memoria el vestuario rival, se levantó dos veces del suelo ante un Liverpool que dominó tramos del partido pero nunca controló el ritmo emocional del estadio.

Trey Nyoni abrió la cuenta a los 25 minutos con su primer gol como profesional, un voleo preciso que silenció momentáneamente a la afición amarilla y azul. Cuatro minutos después, Mason Greenwood respondió con un disparo de falta desviado que burló a Alisson y devolvió el empate.

Liverpool pierde su invicto en Champions REUTERS

Tras el descanso, Alexander Isak cabeceó un centro de Cody Gakpo para poner el 1-2. Pero el Fenerbahçe no se rindió: Archie Brown, en un movimiento de fantasma al segundo palo, igualó a los 73 minutos y, apenas seis después, Vedat Muriqi se elevó por encima de la defensa red para cabecear un centro de Brown y sellar el 3-2.

El Fenerbahçe, que había sufrido una goleada 6-0 en Villa Park y arrastraba resultados irregulares, encontró en Greenwood, Brown y el suplente Muriqi la chispa necesaria para dar el primer golpe de autoridad de la temporada en la máxima competición europea.

¿Cómo van el Fenerbahçe y el Liverpool tras cuatro jornadas de Champions?

Tras esta victoria histórica, el Fenerbahçe suma su primer triunfo en la fase de liga de la Champions League 2026/27 y se sitúa con 5 puntos (1 victoria, 2 empates y 1 derrota).

Con este resultado, los de Estambul abandonan la zona más baja de la clasificación y ganan oxígeno de cara a las cuatro jornadas restantes.

Por su parte, el Liverpool ve interrumpida su racha perfecta y se queda con 9 puntos (3 victorias y 1 derrota). Los Reds habían ganado con autoridad a Atlético de Madrid (2-1), a LASK (6-3) y a Villarreal (4-3), lo que les situaba en los puestos altos de la tabla.

La derrota en Estambul no les expulsa de la zona de privilegio, pero sí les recuerda que la fase de liga exige regularidad y que las salidas a estadios calientes como el de Kadıköy pueden resultar muy costosas.