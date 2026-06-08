¡Regreso bomba! César 'Chino' Huerta dejaría Europa para fichar con el Toluca

A tan solo unos días de que arranque el Mundial 2026 con el partido inaugural entre México y Sudáfrica, el ambiente dentro del campamento de Javier Aguirre también se ve impactado por las negociaciones que algunos de los seleccionados están realizando para asegurar su futuro, tal es el caso de César 'Chino' Huerta.

El integrante de la Selección Mexicana se encuentra muy cerca de concretar su regreso a la Liga MX para convertirse en la nueva incorporación de los Diablos Rojos del Toluca, escuadra que ostenta la actual corona de la Concacaf Champions Cup, esto según informó Multimedios Deportes.

Según las diversas informaciones las negociaciones entre la directiva mexiquense y las autoridades del Anderlecht de Bélgica están sumamente avanzadas con le objetivo de lograr una transferencia definitiva con un contrato que podría tener una duración de cuatro años para que se integre bajo los mandos de Antonio Mohamed, con quien ya trabajó en su etapa en Pumas.

¿Cómo le fue a Huerta en su aventura europea?

El paso de César Huerta por la Primera División de Bélgica con la camiseta del Anderlecht —institución a la que llegó tras consolidarse con la UNAM de 2022 a 2024— no fue lo que él hubiera esperado.

A lo largo de su estancia con el conjunto de Bruselas, el atacante de Guadalajara sumó un total de 28 compromisos oficiales sobre el terreno de juego, 18 de esos partidos en el torneo local, cuatro en la copa y seis en torneos internacionales, dos de ellos en la UEFA Europa League y cuatro participaciones más en la Conference League.

Sin embargo, una lesión en la pélvis lo mantuvo alejado cinco meses, tiempo que resultó crítico en su desempeño. En total logró cinco anotaciones con el Anderlecht.

Toluca esperaría con su llegada reforzar una delantera no solo para el torneo local, sino también pensando en tener una estructura sólida que pueda afrontar los torneos internacionales.