Cruz Roja lanza 7ª edición de "Todo México Salvando Vidas": llamado a la prevención y unión familiar

La Cruz Roja Mexicana anunció la séptima edición de su evento "Todo México Salvando Vidas", una carrera que promete movilizar al país entero.

Para Eduardo Agüero Le Duc, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, esta carrera representa una evolución vital en la misión de la institución. En su mensaje central, enfatizó la importancia de dejar de enfocarse únicamente en la reacción tras una crisis para centrarse en el bienestar previo.

Para el presidente, la carrera es el vehículo perfecto para transmitir esta visión:

No es nada más un evento, es un mensaje de salud y de prevención. Vámonos activando, vámonos montando en este ejemplo de activación. La verdadera píldora mágica es la prevención y los hábitos saludables.

En la Ciudad de México, el recorrido partirá desde la Estela de Luz sobre Reforma. Elizabeth Velázquez

El éxito de esta convocatoria radica en su capacidad de movilización. Alejandro Muguerza Limón, Director Nacional de Movilización de Recursos, destacó que la Cruz Roja es la única institución capaz de operar un evento simultáneo en todo el país gracias a su infraestructura de voluntariado.

Lo que queremos demostrar es que la Cruz Roja está en todo México, siempre donde se necesite, y qué mejor manera de disfrutar la vida que en familia", señaló.

Este espíritu de unión también se refleja en el apoyo de aliados estratégicos. Mauricio Huitrón Gómez, Gerente de Responsabilidad Social de Grupo Coppel, celebró cuatro años de alianza reafirmando su compromiso de sumar a 2,000 colaboradores y sus familias, destacando cómo los valores de la empresa empatan naturalmente con la labor humanitaria de la Cruz Roja.

Por su parte, Pablo Carrillo Lavat, Director de Deportes de Grupo Imagen, ofreció una reflexión sobre la calidad humana detrás del proyecto. "En un tiempo de mucho egoísmo, ustedes siempre piensan en ayudar a los que lo necesitan", expresó, subrayando que el deporte, además de mantenernos físicamente aptos, es la clave para la salud mental y la positividad.

Pablo Carrillo Lavat destacó la calidad humana del proyecto. Elizabeth Velázquez

Guadalupe Peláez Salmerón, coordinadora de accesibilidad de Fundación Achiles México, compartió su inspiradora experiencia personal:

Correr no solo es un hábito que fortalece nuestra mente, nos transforma y nos salva la vida.

Guadalupe Peláez celebró que la carrera sea un espacio donde personas con discapacidad visual, motriz, intelectual y auditiva puedan participar activamente, rompiendo barreras físicas y sociales.

Todo lo recaudado se destinará directamente a fortalecer los servicios y el equipamiento de la Cruz Roja en cada estado. Elizabeth Velázquez

Detalles de la convocatoria

El próximo 6 de septiembre, los 32 estados de la República se unirán en un ejercicio simultáneo que aspira a convocar a más de 50 mil participantes, el evento busca consolidar un cambio de paradigma en la institución: pasar de la atención de emergencias a la promoción de hábitos saludables.

El evento se perfila como una experiencia familiar integral. En la Ciudad de México, el recorrido partirá desde la Estela de Luz sobre Reforma, aprovechando una de las rutas más emblemáticas de la capital.

La inscripción tiene un costo de recuperación de 500 pesos para la carrera y 400 pesos para la caminata. Todo lo recaudado, aseguraron, se destinará directamente a fortalecer los servicios y el equipamiento de la Cruz Roja en cada estado, asegurando que el impacto de la carrera perdure en la atención que la institución brinda a la población vulnerable durante todo el año.

"Queremos que la familia disfrute este recorrido y que sienta a la Cruz Roja como parte de ella, tal como lo somos en los momentos difíciles", concluyó la institución, invitando a toda la ciudadanía a sumarse a este movimiento por la salud.