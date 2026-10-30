GP de México: Conoce los precios de la mercancía oficial de la edición 2026

Ir a un Gran Premio de Fórmula 1 es una experiencia de vida, en especial en la Ciudad de México, una que por lo general requiere una inversión bastante importante.

Desde la compra de boletos con casi un año de anticipación, hasta el presupuesto específico para consumir alimentos y bebidas, ser parte de la afición de la categoría de automovilismo más importante del planeta implica muchos sacrificios.

Para adquirir la mercancía oficial, no es la excepción. Este año, las tiendas que se sitúan en la explanada principal del Autódromo Hermanos Rodríguez, debajo de la grada 1, muestran artículos con precios que son consistentes con los mostrados en su sitio web, tanto de los equipos como de la categoría.

¿Cuánto cuesta la mercancía oficial de la Fórmula 1 durante el Gran Premio de México 2026?

Si eres fan de Sergio ‘Checo’ Pérez y de Cadillac, debemos decirte que la corra con el número 11 tiene un valor de 2,400 pesos. Para hacerte de una playera tipo polo habrá que aumentar la inversión, ya que se muestran precios de hasta 5,000 pesos.

Por supuesto que todo lo relacionado con el piloto mexicano es el activo de mayor valor. Por ejemplo, las playeras de la Scuderia Ferrari, en tamaño grande, van de 2,850 hasta 3,400 pesos, las de Red Bull alcanzan 4,300. En cuanto a chamarras deportivas, las de Audi se muestran en 3,950 pesos.

Incluso, hay diferentes estilos de las gorras de Ferrari, que van de 1,550 a 2,100 pesos, y de Red Bull, con rango que va de 1,900 a 2,100. Las gorras de Pirelli de edición especial para este Gran Premio es la joya de la corona, al cotizarse en 3,450 pesos.

Sin duda, una inversión para toda la vida Eduardo Olmos

También están las gorras generalizadas con el logotipo de Fórmula 1, incluyendo una con bordado que evoca a la cultura mexicana, con costo de 2,050 pesos. Hay playeras temáticas de Ayrton Senna, tricampeón mundial, con precio de 2,150.

Los artículos más económicos son los sets de tres imanes, con precio de 550 pesos, y los pines conmemorativos de la carrera, cotizados en 650. También hay vasos tipo termo y cilíndricos en 900 pesos y los cordones para credenciales, valuados en 700. Si olvidaste tu sombrilla, podrás tener una del rojo escarlata de Ferrari, con costo de 1,450 pesos.

En la tienda situada en la explanada, no está la ropa de edición especial que Fórmula 1 lanzó para el Gran Premio de México 2026.

Sin duda, es una inversión que valdrá la pena para el largo plazo, y la gente que asiste desde el primer día al circuito lo sabe, por lo que el público no pierde el tiempo desde temprano y ya está haciendo fila para hacerse de un artículo oficial del Gran Circo.